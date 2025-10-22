APS lança curso sobre a proteção do consumidor e conduta de mercado

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) anunciou o curso “Proteção do consumidor e conduta de mercado”, o oitavo na formação sobre compliance no setor segurador. O curso presencial irá decorrer no dia 28 de outubro de 2025, das 9h15h às 12h30, na Rua Rodrigo da Fonseca, em Lisboa, na sede da APS.

A formação abordará os principais desafios e obrigações no que toca à proteção do consumidor e à conduta de mercado, analisando o enquadramento legal e regulamentar, a Norma Regulamentar n.º 7/2022-R, as responsabilidades da função autónoma de conduta de mercado e as prioridades de supervisão comportamental.

De acordo com a APS, os objetivos deste curso são: “conhecer os princípios e normativo sobre Conduta de Mercado; compreender a relevância da conduta de mercado como elemento essencial da confiança e sustentabilidade no setor segurador; identificar as principais obrigações e regras de conduta aplicáveis à comercialização de produtos de seguros”; e, por fim, “reconhecer o papel, responsabilidades e desafios da função autónoma de Conduta de Mercado nas empresas de seguros”.

Esta formação destina-se às administrações, colaboradores do setor segurador afetos a áreas jurídicas, de compliance, conduta de mercado ou que lidem com reclamações de clientes, e outros colaboradores do setor segurador interessados em adquirir ou aprofundar conhecimentos.

Para obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, carregue aqui.