Argentina. Ministro dos Negócios Estrangeiros demite-se a dias das eleições

  • Lusa
  • 20:23

Gerardo Werthein assumiu o cargo em novembro de 2024 em substituição de Diana Mondino, demitida por Milei depois de um voto da Argentina em favor de Cuba a ONU.

O ministro dos Negócios Estrangeiros argentino, Gerardo Werthein, apresentou esta quarta-feira a demissão ao presidente, Javier Milei, menos de um ano depois de ter assumido o cargo e a dias de eleições legislativas.

A decisão chega dias depois de ter sido questionado por ativistas digitais próximos de Milei sobre o seu papel na gestão da ajuda financeira concedida pelos EUA.

Durante uma reunião na semana passada na Casa Branca, Donald Trump condicionou a ajuda económica à Argentina a um triunfo de Milei nas eleições deste domingo, o que causou uma queda nos mercados, parcialmente atribuída a Werthein, devido a uma alegada falha de comunicação com Washington.

Segundo a imprensa local, outro dos motivos da renúncia foi a iminente nomeação para um cargo governamental do principal assessor presidencial, Santiago Caputo. Werthein assumiu o cargo em novembro de 2024 em substituição de Diana Mondino, demitida por Milei depois de um voto da Argentina em favor de Cuba a ONU.

Na terça-feira, o presidente argentino antecipou que Iria fazer alterações no governo depois das eleições de 26 de outubro, mas sem detalhar. À saída de Werthein deve ser seguida pela da ministra da Segurança Nacional, Patricia Bullrich, e do ministro da Defesa, Luis Petri, que devem ser eleitos no domingo.

