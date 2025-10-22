AstraZeneca e Microsoft unem-se para impulsionar a inovação e a Inteligência Artificial na área da saúde em Espanha

A AstraZeneca e a Microsoft Espanha assinaram uma aliança estratégica destinada a acelerar a transformação digital do sistema de saúde espanhol através do desenvolvimento conjunto de programas de Inteligência Artificial (IA), saúde digital e análise avançada de dados.

A colaboração prevê a implementação de projetos de investigação e inovação aplicados a ambientes clínicos reais, bem como a integração de tecnologias digitais e ciência de dados em hospitais e centros de saúde.

Entre as iniciativas de destaque estão o «Apto EMR», desenvolvido com a Pangaea Data para a identificação precoce de pacientes em risco de doenças como DPOC ou doença renal crónica, e o «Echo», em conjunto com a startup Recog, que automatiza a documentação clínica a partir da conversa médico-paciente, reduzindo em até 44,7% o tempo de escrita e melhorando a precisão dos relatórios clínicos. Ambas as plataformas já estão em funcionamento e são suportadas pela infraestrutura em nuvem do Microsoft Azure, que garante segurança, escalabilidade e interoperabilidade.

A aliança também reforça o Hub de Inovação da AstraZeneca em Madrid, um espaço que colabora com 18 startups e que já contribuiu para melhorar o atendimento a milhares de pacientes na Espanha. Além disso, o acordo aposta na colaboração público-privada, envolvendo profissionais de saúde, instituições e empresas inovadoras, com o objetivo de desenvolver soluções escaláveis e sustentáveis que possam ser implementadas a nível nacional ou regional.

Rick Suárez, presidente da AstraZeneca Espanha, destaca que a colaboração com a Microsoft representa «um marco no caminho para a digitalização do sistema de saúde espanhol, gerando soluções que otimizam a eficiência, os fluxos clínicos e melhoram de forma tangível a vida dos pacientes». Por sua vez, Paco Salcedo, presidente da Microsoft Espanha, destaca que a aliança permite «acelerar a digitalização e o uso responsável da IA na saúde, melhorando a eficiência do sistema e o atendimento ao paciente».

Ambas as empresas indicaram que o acordo reflete o seu compromisso com a inovação, a investigação e a aplicação responsável da IA, consolidando, acrescentaram, um modelo de cooperação público-privada que pretende transformar o sistema de saúde espanhol, reforçando a interoperabilidade, a eficiência e a capacidade preditiva dos serviços de saúde.