Barómetro ACEGE. Empresários estão a adotar IA para otimizar operações e aumentar produtividade

A maioria dos empresários que responderam a um inquérito estão a adotar soluções baseadas em inteligência artificial (IA) para otimizar as operações e aumentar a produtividade interna. De acordo com o último Barómetro Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), 59,65% dos inquiridos admite que as empresas já estão a implementar esta tecnologia.

Contudo, ainda há uma fatia significativa de empresas que não implementou soluções avançadas de IA. 38,84% dos inquiridos afirmaram não adotar a tecnologia para aumentar a produtividade e otimizar operações.

O Barómetro ACEGE, realizado entre 3 e 20 de outubro, revela que a utilização de IA no trabalho pelos empresários ainda tem um grande potencial de crescimento. Apenas 4,39% dos participantes disseram usar sempre programas ou ferramentas baseadas em IA no dia-a-dia profissional.

Quase metade dos inquiridos (37,72%) afirmou usar ferramentas de IA no trabalho às vezes, 27,19% frequentemente, 21,93% raramente e 8,77% nunca.

Nota: O Barómetro é uma iniciativa mensal realizada em colaboração com o ECO, Rádio Renascença e Netsonda, e tem como objetivo saber a opinião dos Associados da ACEGE sobre temas da atualidade, não sendo por isso uma sondagem de opinião. Foi enviado por email a 1.094 associados da ACEGE, através de uma plataforma da Netsonda, e esteve aberto entre os dias 3 e 20 de outubro, tendo respondido 114 pessoas.