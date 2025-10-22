Família Azevedo aponta ex-CEO da Secil para liderar empresa de reciclagem de pneus

Manuel de Sousa Martins foi nomeado presidente executivo (CEO) da BB&G, empresa controlada pela Prismore Capital, antiga Sonae Capital Industrials, que converte pneus em fim de vida em produtos renováveis de elevado valor acrescentado. Produz óleo de pirólise de pneus e negro de fumo recuperado, ambos reutilizáveis na produção de novos pneus.

Detida pela Prismore Capital, em consórcio com a BDI-BioEnergy International e a Rieckermann, a BB&G tem uma unidade industrial piloto em Ourém, que deverá iniciar produção comercial no primeiro trimestre de 2026 e encontra-se a desenvolver uma outra na região de Santarém, com capacidade total prevista de valorização de 30 mil toneladas/ano de pneus em fim de vida.

Com quase duas décadas de experiência em setores como retalho, telecomunicações, energias renováveis, petroquímica, serviços ambientais, materiais de construção, química de lítio e desenvolvimento de data centres, Manuel de Sousa Martins assume a liderança da BB&G “com a missão de acelerar um plano de crescimento ambicioso, tanto a nível nacional como internacional”, afirma o grupo da família de Belmiro de Azevedo, em comunicado.

À competência no setor industrial junta-se a experiência internacional, tendo desempenhado funções de liderança em mais de uma dezena de países, como Espanha, Reino Unido, França, Brasil e Canadá.

Foi CEO de empresas como a Secil Portugal, a Supremo Cimentos no Brasil e a ETSA, bem como administrador executivo no Grupo Semapa. Foi também CEO da Aurora Lithium, uma joint venture detida maioritariamente pela Galp, onde liderou o desenvolvimento integral de uma das refinarias de lítio para incorporação em baterias para veículos elétricos.

Manuel de Sousa Martins é licenciado e tem um MBA pela Universidade Católica Portuguesa, tendo ainda concluído programas avançados de gestão para executivos no INSEAD, London Business School e MIT. É economista conselheiro da Ordem dos Economistas e leciona em programas de Executive Education na Nova School of Business & Economics.