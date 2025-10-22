GamaLife injeta capital em banco italiano para ficar com até 10%

A seguradora portuguesa GamaLife vai reforçar a parceria existente com o Banca Macerata, com sede em Marche, Itália, realizando um aumento de capital planeado para o banco, do qual resultará numa participação acionista ligeiramente inferior a 10%. O banco regional italiano apresentou no primeiro semestre de 2025 um capital próprio de 51 milhões de euros, um ativo de 893 milhões e 1,1 mil milhões de euros de ativos sob gestão.

Em simultâneo, foi assinado entre as duas instituições um acordo de longo prazo para a colocação de apólices de seguros de vida e de produtos de previdência.

O anúncio representa “um passo significativo para o crescimento e consolidação de ambas as partes, confirmando, ao mesmo tempo, o investimento e a presença cada vez mais difundida da GamaLife no mercado italiano”, refere um comunicado da seguradora. Esta aquisição segue-se à compra, em 2022, de uma unidade de negócios da Zurich Investments Life, incluindo uma carteira de mais de 180.000 apólices de seguro de vida e pensões.

“O modelo operacional flexível e económico da GamaLife permite-lhe estabelecer parcerias orientadas para a criação de valor a longo prazo”, adianta o comunicado acrescentando que a GamaLife “irá capitalizar a presença crescente do Banca Macerata na região de Marche e a sua determinação em adotar um modelo de serviço cada vez mais orientado para o bancassurance”.

Para Matteo Castelvetri, CEO da GamaLife, “Esta parceria com o Banca Macerata representa mais um marco na estratégia de internacionalização da GamaLife, iniciada com a aquisição da carteira Vida da Zurich em Itália, em 2022. Continuamos a investir de forma consistente no mercado segurador europeu, reforçando a nossa presença em geografias estratégicas e estabelecendo alianças que criam valor a longo prazo para os nossos clientes.”

O aumento de capital está sujeito à autorização das autoridades reguladoras competentes e da assembleia de acionistas da Banca Macerata.