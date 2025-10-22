Grupo Pestana compra hotel em Bruxelas

O grupo Pestana anunciou esta quarta-feira que adquiriu um novo hotel de quatro estrelas, em Bruxelas. Localizado em plena cidade belga, o Pestana Brussels Schuman, operado pela marca do grupo Hotels & Resorts, tem 150 quartos. É o sexto hotel do grupo hoteleiro português na Europa.

“A integração deste novo hotel no portefólio do Pestana Hotel Group representa mais um passo relevante na nossa estratégia de internacionalização, que temos vindo a consolidar ao longo das últimas décadas”, afirma José Roquette, chief development officer do Pestana Hotel Group, sem revelar o valor do investimento.

“Bruxelas, enquanto capital europeia de referência, é um destino que, pela sua centralidade, dinamismo e relevância institucional, reforça a nossa presença no coração da Europa”, acrescenta José Roquette, citado em comunicado.

Situado no prestigiado bairro Schuman, na Place Jean Rey, o Pestana Brussels Schuman, encontra-se a escassos metros do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia e disponibiliza lounge, ginásio e salas de reunião versáteis. As reservas para o Pestana Brussels Schuman poderão ser efetuadas a partir de novembro de 2025.

Com um percurso de mais de cinco décadas, o grupo gere mais de 100 hotéis em Portugal e no estrangeiro. Desde 2010, o grupo hoteleiro tem vindo a apostar nas principais cidades europeias ao começar por Londres (2010), Berlim (2011), Barcelona (2013), Amesterdão (2018), Madrid (2019), Bruxelas (2025) e um hotel em construção em Paris – com abertura prevista para 2027.

“Com a entrada neste mercado, o Pestana Hotel Group consolida a sua presença na Europa, onde já opera em Portugal, Espanha, Alemanha, Reino Unido e Países Baixos, e prepara a abertura de um hotel em França, avançando assim na sua estratégia de expansão internacional”, realça o grupo em comunicado.

Na hotelaria opera com quatro marcas: Pestana Hotels & Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de Portugal e Pestana CR7 Lifestyle Hotels. Presente em 16 países, tem mais de 12.000 quartos disponíveis na Europa, África e América e assume-se como o maior grupo hoteleiro multinacional de origem portuguesa.

O ano passado, as receitas do Pestana Hotel Group (PHG) aumentaram 17% para 651,5 milhões de euros. O setor da hotelaria representou cerca de 65% das receitas totais do grupo, enquanto a área de negócio imobiliário — sob a marca Pestana Residences — teve um contributo de cerca de 19%.