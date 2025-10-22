Hoje nas notícias: metro, autárquicas e casinos

A expansão da linha vermelha do metro de Lisboa está numa lista de obras apoiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que poderão vir a ser “sacrificadas” por incumprimento de prazos e retiradas da bazuca europeia numa próxima revisão. O Estado deverá poupar milhares de euros com a campanha das últimas eleições autárquicas. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta quarta-feira.

Metro de Lisboa deve perder PRR para a expansão da linha vermelha

A expansão da linha vermelha do metro de Lisboa está numa lista de obras apoiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que poderão vir a ser “sacrificadas” por incumprimento de prazos e retiradas da bazuca europeia numa próxima revisão, que já está a decorrer. O Governo reconhece que há um “desfasamento na execução (…) em relação à meta previamente estipulada” — é uma obra de quase 322 milhões (mais IVA), uma das maiores do PRR na mobilidade sustentável. A entidade gestora do PRR, por seu lado, confirma que “está, neste momento, a avaliar a exequibilidade de todos os projetos, tendo em vista a revisão”que está em curso.

Estado poupa milhares de euros nas ajudas à campanha autárquica

O Estado deverá poupar milhares de euros com a campanha das eleições autárquicas, visto que grande parte das listas com eleitos conquistou um valor de subvenção pública muito superior às despesas orçamentadas. Só em Lisboa e no Porto, a poupança deverá atingir cerca de 370 mil euros. Segundo a lei de financiamento, as candidaturas autárquicas que conquistaram 2% dos votos ou tiveram um eleito têm direito a uma subvenção pública, paga pela Assembleia da República, que orçamentou, para este ano, um total de 44 milhões de euros para o pagamento de subvenções de campanhas eleitorais.

Envolvida no caso Spinumviva, Solverde aumenta receitas com casinos

Todos os cinco casinos da Solverde — que era cliente da Spinumviva, empresa familiar do primeiro-ministro — estão a operar em maré de sorte. No maior do grupo, o de Espinho, as receitas aumentaram 5,3%, para 31,5 milhões de euros; no de Chaves, 8,6%, para 7 milhões; e no agregado dos três do Algarve (Vilamoura, Praia da Rocha e Monte Gordo) 2%, para 24,8 milhões de euros. No total das receitas brutas (a diferença entre apostas e prémios pagos aos jogadores) do chamado jogo territorial em todo o setor, o valor foi de 199,65 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, menos 0,2% face a igual período de 2024. A maior contribuição para esta quebra foi dada pelo casino Estoril, que entre janeiro e setembro perdeu quase 15% das receitas em termos homólogos, para pouco mais de 33 milhões de euros.

Luís Neves: “Quando denúncias de corrupção chegam à PJ já não vão para uma fila de espera”

Há sete anos em funções, o diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, considera que a sua polícia está mais forte que nunca, com os quadros da carreira de investigação criminal reforçados em 62%. “Passámos de 1.223 profissionais para 1.987. Entraram quase 800 novos investigadores em seis anos”, detalhou, em entrevista ao Diário de Notícias. Quanto aos casos de corrupção que chegam à PJ, Luís Neves afirma que “já não vão para uma fila de espera”.

Candidatos excluídos do concurso de Medicina avançam com processo em tribunal

Os candidatos excluídos do concurso especial de acesso ao mestrado integrado em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto consideram-se lesados neste processo e, por isso, decidiram avançar para tribunal. Paulo Veiga Moura, advogado especialista em direito público, representa 27 dos 30 queixosos. O fiscalista tem dúvidas em relação à clareza do regulamento do concurso e não entende o motivo pelo qual o reitor da Universidade do Porto tomou uma decisão diferente da de 2019. “O reitor era o mesmo, o regulamento era o mesmo. Por que motivo agora decidiu pela não homologação final da lista?”, questiona.

