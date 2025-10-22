Indico investe na italiana WSense com tecnologia Wi-Fi subaquática

A Indico Capital Partners, através do Blue Fund, investiu na WSense, empresa italiana de tecnologia oceânica que viabiliza Internet através de sistemas de Wi-Fi submarino. A italiana fechou uma ronda 10 milhões de euros com o fundo da sociedade de capital de risco portuguesa e com a SIMEST.

“A Wsense é um ótimo exemplo das profundas capacidades tecnológicas de Itália e das oportunidades emergentes em tecnologias relacionadas com os oceanos. Sendo uma empresa de tecnologia de utilização dupla, com fortes parceiros industriais e uma clara trajetória de crescimento, a Wsense está bem posicionada para a próxima fase de desenvolvimento. Estamos muito satisfeitos por apoiar esta nova fase de crescimento e por trabalhar com a equipa da WSense”, diz Stephan de Moraes, presidente da Indico Capital Partners, citado em comunicado.

Com esta ronda — que junta os dois investidores a outros acionistas como a Fincantieri, Swen Capital, CDP (Cassa Depositi e Prestiti), Rypples, RunwayFBU, and Axon — eleva-se para mais de 25 milhões de euros o capital já levantado pela empresa fundada por Chiara Petrioli.

“A entrada de novos investidores, como a Indico Capital Partners e a SIMEST, representa um forte reconhecimento do valor da nossa tecnologia e da nossa estratégia de crescimento internacional. Com a conclusão desta ronda, o financiamento total da WSense supera os 25 milhões de euros e graças ao apoio de importantes parceiros industriais e financeiros, vamos acelerar o desenvolvimento de soluções IoT de ponta para a transição energética, a segurança das infraestruturas e a proteção dos oceanos”, diz Chiara Petrioli, CEO da WSense, citada em comunicado.

A tecnologia desenvolvida pela scaleup italiana permite comunicações sem fios subaquáticas em tempo real, entre sensores subaquáticos de vários fornecedores e veículos autónomos, possibilitando a recolha de big data nos oceanos. Conta com parcerias com empresas como a Saipem, a Fincantieri, a ENI, a Terna ou a Alcatel Submarine Network.

A WSense tem como alvo o mercado global de comunicações subaquáticas, estimado em cerca de 10 mil milhões de euros anuais, segundo dados partilhados em comunicado. Globalmente, prevê-se que o setor subaquático atinja um valor de mercado de 400 mil milhões de euros até 2030, com soluções tecnológicas inovadoras a representarem mais de 30 mil milhões de euros.