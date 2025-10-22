Isabel Guerreiro na calha para suceder a Castro e Almeida na liderança do Totta

Isabel Guerreiro poderá ser a primeira mulher a liderar um grande banco em Portugal. A gestora está na calha para suceder a Pedro Castro e Almeida na liderança executiva do Santander Totta, avança a agência Bloomberg (acesso pago, conteúdo em inglês) e confirmou o ECO.

Castro e Almeida está de saída do banco em Portugal para desempenhar funções de diretor do risco a nível global, segundo a mesma fonte.

O banco não faz comentários, mas há alguns meses que vem preparando a sucessão de Castro e Almeida e é nesse plano que Isabel Guerreiro, 53 anos, surge na pole position para fazer história na banca portuguesa ao tornar-se na primeira mulher a assumir o cargo de CEO de um dos grandes bancos em Portugal.

No Santander desde 2005, Isabel Guerreiro é administradora executiva do banco português desde 2019, sendo atualmente vice-presidente da comissão executiva. Em 2020, foi nomeada Responsável Digital da Europa do grupo com a responsabilidade de liderar a agenda digital das operações europeias do Santander.

Isabel Guerreiro é licenciada em Engenharia Informática e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, tem um MBA pelo INSEAD e frequentou ainda outras escolas de negócios, como Stanford, Harvard e Wharton.

Castro e Almeida de saída?

Pedro Castro e Almeida, que lidera o Totta desde 2019, é o nome favorito para suceder a Mahesh Aditya como Chief Risk Officer (CRO) do grupo Santander. Mahesh Aditya deverá ser nomeado CEO do Santander no Reino Unido, após o banco espanhol ter revelado, no início deste mês, que Mike Regnier iria deixar a liderança do Santander UK.

Caso se confirme esta mudança, o gestor português ficará responsável pela gestão de risco das operações de todo o grupo, com funções de identificação, avaliação e mitigação dos riscos financeiros, estratégicos e operacionais.

E juntar-se-á a outro português no topo da hierarquia do Santander a nível global, Manuel Preto, que no verão deixou o cargo de CFO do banco em Portugal para administrador de contabilidade do grupo.

(Notícia atualizada às 13h12)