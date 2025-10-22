Lisboa aprova verba de 7,2 milhões para a Web Summit
PS aprova verba, depois do chumbo em setembro, mas João Ferreira, do PCP, já criticou a decisão.
A Câmara Municipal de Lisboa aprovou esta quarta-feira, em reunião de vereação, um apoio financeiro de 7,2 milhões de euros para a realização da edição deste ano da Web Summit, a decorrer entre 10 e 13 de novembro, em Lisboa.
A proposta foi aprovada com os votos a favor dos Novos Tempos e do PS — que, em setembro, tinha votado contra —, e com os votos contra das restantes forças políticas, confirmou o ECO junto de fonte oficial da autarquia.
Trata-se de uma verba entregue anualmente à cimeira tecnológica, através do Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa, financiado por receitas da taxa turística, para financiar a sua organização. O apoio está previsto no acordo assumido pela autarquia, em 2018, quando ainda era presidida por Fernando Medina (PS), e que prevê a realização do evento em Lisboa, até 2028.
Em setembro, o PS votou contra. E Alexandra Leitão, à época candidata à autarquia, criticou a transferência acusando a Câmara de Lisboa de estar a retirar verba à Gebalis.
A mudança da proposta — com a verba a sair do orçamento da direção municipal de economia e inovação, segundo explica fonte oficial da autarquia ao ECO — terá ditado uma votação favorável do maior partido da oposição, mas continua a gerar contestação. João Ferreira, do PCP, já criticou a decisão na rede social X.
Lisboa aprova verba de 7,2 milhões para a Web Summit
