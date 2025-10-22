Mais custos e menos receita. Lucros da Navigator descem 51% para 118 milhões até setembro

A Navigator encerrou os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 118 milhões de euros, o que representa uma quebra de 51% face aos 241,4 milhões de euros reportados no período homólogo de 2024, adiantou a empresa em comunicado divulgado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A papeleira destaca um “contexto internacional de forte abrandamento económico e elevada volatilidade“, no qual enfrentou custos mais elevados e preços mais baixos, com impacto no valor das vendas. Para consolidar a operação no Reino Unido, a empresa reduz localizações de seis para duas para cortar custos.

O EBITDA fixou-se em 300 milhões nos primeiros nove meses, 30,4% abaixo dos 431,3 milhões registados no período homólogo, com uma margem EBITDA de 20,2%. O volume de negócios atingiu 1.489 milhões de euros, menos 5% que os 1.568,5 milhões reportados no período homólogo de 2024.

“Os primeiros 9 meses de 2025 decorreram num contexto internacional de forte abrandamento económico e elevada volatilidade, condicionado pelos conflitos no Médio Oriente e na Europa de Leste, pelo reforço das políticas protecionistas e pela instabilidade política em várias economias desenvolvidas”, justifica a empresa liderada por António Redondo.

A Navigator explica ainda que o terceiro trimestre “foi particularmente afetado pela pressão sobre os custos de energia, decorrente da subida e volatilidade dos indexantes de mercado, com impactos indiretos nos custos de produtos químicos, logística e materiais de embalagem, e pela correção acentuada dos preços da pasta na China após abril“.

A pesar nas contas esteve ainda a entrada em vigor da 2.ª fase do Sistema de Comércio de Emissões (ETS) no transporte marítimo, assim como a entrada em vigor de novas taxas aduaneiras, “fatores que acentuaram a volatilidade dos preços dos fretes e a pressão sobre as cadeias de abastecimento globais”.

Apesar dos desafios que marcaram os primeiros nove meses do ano, a empresa destaca a evolução positiva no setor de papel de impressão e escrita (UWF), com o volume de entrada de encomendas a aumentar 12% até setembro, face ao período homólogo, o “que permitiu reposicionar os níveis da carteira de encomendas em valores mais confortáveis”.

“As vendas de papel UWF e de Packaging da Navigator totalizaram 959 mil toneladas nos primeiros nove meses, um ligeiro aumento de 1% face ao período homólogo, e em valor registou uma redução de 7% no mesmo período”, detalha o relatório.

Já as vendas de pasta da Navigator totalizaram 258 mil toneladas, registando uma redução de 7% face ao período homólogo, “por menor produção de pasta agravado pelo incêndio ocorrido em Setúbal no mês de julho (25 mil toneladas)”. O valor das vendas reduziu 24% face ao período homólogo, resultado da quebra de preços verificada.

No tissue, o volume de vendas (produto acabado e bobines) atingiu 177 mil toneladas, um aumento de 14% face ao período homólogo. O valor das vendas apresentou um crescimento de 17% face ao mesmo período do ano passado.

“Para o crescimento homólogo contribuiu a integração do negócio da Navigator Tissue UK, concretizado em maio de 2024, que para além de potenciar a extensão da gama e o crescimento de vendas, alargou também a base de clientes e gerou ganhos em sinergias de integração”, explica o documento.

Tissue e packaging ganham peso

No packaging, as vendas da Navigator registaram um crescimento homólogo de 7% nos primeiros nove meses, “motivado por uma melhoria no preço de 1% e com um aumento de volume de 7%, com um aumento de 10% em área vendida de papel, fruto da maior penetração em segmentos de gramagens baixas”.

A Navigator destaca que a diversificação do negócio e a inovação em novos produtos são “pilares estratégicos”. “O tissue e o packaging – que registou o melhor trimestre de sempre, desde o máximo alcançado em 2022, ano excecional de procura – continuam a revelar elevado potencial de crescimento, representando já perto de 30% do volume de negócios e do EBITDA, contribuindo para reduzir a pressão sobre os resultados num contexto de queda de preços de pasta e papel.

Reforçando a crescente importância destes negócios, a empresa destaca que “as vendas de papel UWF e Packaging da The Navigator Company aumentaram 15% face ao 3.º trimestre de 2024, totalizando 316 mil toneladas, em linha com o trimestre anterior, não obstante a forte sazonalidade que caracterizou este trimestre”, um desempenho que “reflete a solidez da procura pelos produtos da Navigator e o sucesso da estratégia de diversificação, num contexto global marcado por forte instabilidade macroeconómica e comercial e, ainda, pela redução de preços nos mercados internacionais”.

As aquisições têm sido o motor de crescimento do negócio tissue, com as vendas internacionais a pesarem cerca de 80% do volume de venda. O mercado britânico, onde a empresa adquiriu a Accrol, representa 35% do total de vendas, o espanhol conta para 30% do total de vendas, e o francês pesa 14% das vendas.

“Nos últimos dois anos, as aquisições de novas unidades em Espanha e no Reino Unido permitiram equilibrar o mix geográfico, oferecendo mais resiliência ao negócio de Tissue da Navigator”, explica o comunicado.

Economia mostra “sinais de resiliência”

Após meses conturbados, a empresa já antecipa sinais de melhoria no futuro. “A atividade económica global mostra sinais de resiliência, com menor incerteza e projeções de crescimento mais favoráveis, melhorando as perspetivas de curto prazo“, destaca. “Contudo, persistem riscos relevantes, designadamente as tensões geopolíticas, possíveis ruturas nas cadeias de abastecimento e vulnerabilidades financeiras associadas à deterioração das contas públicas e à instabilidade institucional em várias economias”.

Quanto ao mercado global de pasta, a empresa nota que este deverá continuar fortemente influenciado pela dinâmica chinesa, sustentada pelo crescimento do consumo interno e pela expansão significativa da capacidade produtiva.

No segmento de papel de impressão e escrita, “o contexto global mantém-se desafiante, condicionado pela tendência estrutural de declínio do consumo e pela desaceleração económica nas principais geografias”.

A empresa avança ainda mudanças no Reino Unido, onde vai cortar o número de localizações de seis para duas, concentrando as operações em Leyland e Leicester. “Com o objetivo de reforçar a eficiência operacional e a competitividade do negócio de Tissue no Reino Unido, a Navigator lançou um plano de consolidação das operações de rolos Tissue (higiénico e de cozinha) em duas regiões estratégicas: Leyland e Leicester“, detalha.

A empresa diz que o novo modelo “integra capacidade fabril e de armazenagem num sistema mais ágil e eficiente, preparado para aumentar a escala, reduzir custos fixos e melhorar a fluidez da cadeia de abastecimento“.

“A escolha destes dois polos permite otimizar o fornecimento às regiões Norte e Sul de Inglaterra, assegurando maior proximidade aos principais centros de consumo e uma melhor cobertura logística do mercado britânico”, remata.