Marcelo e Montenegro chegaram juntos ao velório de Francisco Pinto Balsemão

Também marcaram presença os antigos primeiros-ministros Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho.

O Presidente da República e o primeiro-ministro chegaram esta quarta-feira juntos ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, onde antes esteve o presidente da Assembleia da República, para o velório de Francisco Pinto Balsemão.

Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro chegaram perto das 19:00, no mesmo carro, à entrada da Igreja de Santa Maria de Belém, onde decorre o velório do antigo primeiro-ministro e fundador do PSD, sem prestar declarações à comunicação social à entrada. Antes, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, esteve no local durante cerca de dez minutos.

Também marcaram presença os antigos primeiros-ministros Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho – que quis aguardar na fila de acesso geral do público, prescindindo do direito protocolar de passar à frente. O antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, fundador e militante número um do PSD, do qual também foi presidente, morreu na terça-feira, aos 88 anos.

Francisco Pinto Balsemão presidia ao grupo de comunicação social Impresa, do qual fazem parte o Expresso, que fundou ainda durante a ditadura, em 1973, e a SIC, primeira televisão privada em Portugal, criada em 1992. Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata Partido Social Democrata (PSD).

Após a morte de Francisco Sá Carneiro, Balsemão assumiu a presidência do PSD, entre 1980 e 1983, e chefiou o VII e o VIII governos constitucionais, da AD, entre 1981 e 1983. Era membro do Conselho de Estado, órgão político de consulta do Presidente da República.

