Mário Ferreira arrenda apartamentos T1 em Famalicão por 650 euros mensais. Veja as imagens

O empresário Mário Ferreira está a arrendar 80 apartamentos, de tipologia T1, com uma renda mensal de 650 euros. As habitações estão localizadas no Famalicão Central Park, anteriormente conhecido como Lago Discount.

“Apresento as fotos daquilo que serão os novos 80 apartamentos, que estarão disponíveis muito em breve para alugar em Famalicão, mais propriamente no Famalicão Central Park”, diz Mário Ferreira através de uma publicação no Facebook.









“Serão todos T1 mobilados, com ar condicionado e inclui serviço de internet e 80 canais de TV. O preço indicativo será de 650 euros mensais“, adianta o empresário nortenho. Os apartamentos ficarão disponíveis “muito em breve”, referiu ainda.

O complexo multiusos foi comprado por Mário Ferreira no final de 2023. A Pluris Investments, que é detida pelo dono da Douro Azul, continua a apostar na transformação do Famalicão Central Park, que contará com escritórios, residência sénior e uma creche.

Em junho, o também acionista da TVI anunciou um investimento de quatro milhões de euros para transformar dois edifícios numa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), com 120 camas. Está previsto que a nova unidade entre em funcionamento no início do segundo trimestre de 2026.

O anúncio desse novo investimento surgiu poucas semanas depois do início da empreitada para a reconversão de um edifício para a instalação de um Business Center Regus, um operador de referência mundial na área dos coworking.

Nessa altura, o empresário disse ainda que estava “previsto para breve” o anúncio de uma nova creche com capacidade para acolher até 200 crianças, um novo funpark, uma padaria e um novo restaurante com 500 mil metros quadrados.

Atualmente, o espaço dispõe de um hipermercado Continente, assim como lojas Mo, Worten, Feira dos Sofás, MaxMat, Tiffosi, Inovlar e Centroxogo, um kartódromo indoor, um complexo de bowling, espaço de diversão laser tag e espaços para aniversários. Conta ainda com um complexo de padel, o Sette Padel, um ginásio e diversas lojas.