Indústria

Metalomecânica de Vale de Cambra promove trabalhadores a “donos” da empresa

Com uma centena de trabalhadores, a empresa vai partilhar resultados, atribuindo ações preferenciais, equivalentes a 50% do salário base anual. Em 2025, a metalomecânica prevê faturar mais 10%.

Todos os colaboradores da metalomecânica Inocambra com mais de cinco anos de casa vão tornar-se acionistas desta empresa de Vale de Cambra. Esta partilha de capital surge na sequência do programa “Somos acionistas”, no qual a companhia atribui a cada funcionário ações preferenciais, sem custo, equivalentes a 50% do salário base anual.

“Queremos ser uma empresa de classe mundial e acreditamos que o sucesso só é verdadeiro quando é partilhado. Este programa é a nossa forma de agradecer, reconhecer e fomentar o contributo de todos os que constroem, todos os dias, a história da Inocambra”, afirma Gonçalo de Mello, partner da Menlo Capital e administrador da Inocambra, que emprega uma centena de pessoas.

Segundo explica em comunicado, o programa “representa um modelo de propriedade partilhada e de capitalismo consciente, baseado na valorização humana e na partilha equitativa dos resultados, alinhando os interesses da empresa e dos seus colaboradores num propósito comum de crescimento sustentável”.

“O programa ‘Somos Acionistas’ nasce dessa convicção: de que cada colaborador deve sentir que o seu esforço contribui não só para o crescimento da empresa, mas também para o seu próprio futuro“, refere António Augusto Soares da Silva, fundador e administrador da empresa especializada no fabrico de estruturas metálicas complexas. “Ao partilhar os resultados, reforçamos uma cultura de confiança, pertença e compromisso que é, em última instância, a base da nossa competitividade e reputação no setor”, reforça.

A empresa, que prevê um crescimento de 10% da faturação em 2025, atingindo 11,5 milhões de euros, destaca ainda que a medida simboliza um novo paradigma de gestão industrial em Portugal, onde o capital humano deixa de ser apenas um recurso e passa a ser um pilar de prosperidade partilhada.

A partir de agora, cada colaborador é também um dos donos da Inocambra. Este é o nosso compromisso: crescer juntos, com propósito, confiança e partilha”, remata o fundador da empresa.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Metalomecânica de Vale de Cambra promove trabalhadores a “donos” da empresa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Crise no automóvel já castiga exportações nacionais

Patrícia Abreu,

Setores como o têxtil, vestuário, calçado, mobiliário, cerâmica, moldes e vidro, já sentem um abrandamento da procura, agravado pela crise nas duas maiores economias.

1