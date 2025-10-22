Metalomecânica de Vale de Cambra promove trabalhadores a “donos” da empresa

Todos os colaboradores da metalomecânica Inocambra com mais de cinco anos de casa vão tornar-se acionistas desta empresa de Vale de Cambra. Esta partilha de capital surge na sequência do programa “Somos acionistas”, no qual a companhia atribui a cada funcionário ações preferenciais, sem custo, equivalentes a 50% do salário base anual.

“Queremos ser uma empresa de classe mundial e acreditamos que o sucesso só é verdadeiro quando é partilhado. Este programa é a nossa forma de agradecer, reconhecer e fomentar o contributo de todos os que constroem, todos os dias, a história da Inocambra”, afirma Gonçalo de Mello, partner da Menlo Capital e administrador da Inocambra, que emprega uma centena de pessoas.

Segundo explica em comunicado, o programa “representa um modelo de propriedade partilhada e de capitalismo consciente, baseado na valorização humana e na partilha equitativa dos resultados, alinhando os interesses da empresa e dos seus colaboradores num propósito comum de crescimento sustentável”.

“O programa ‘Somos Acionistas’ nasce dessa convicção: de que cada colaborador deve sentir que o seu esforço contribui não só para o crescimento da empresa, mas também para o seu próprio futuro“, refere António Augusto Soares da Silva, fundador e administrador da empresa especializada no fabrico de estruturas metálicas complexas. “Ao partilhar os resultados, reforçamos uma cultura de confiança, pertença e compromisso que é, em última instância, a base da nossa competitividade e reputação no setor”, reforça.

A empresa, que prevê um crescimento de 10% da faturação em 2025, atingindo 11,5 milhões de euros, destaca ainda que a medida simboliza um novo paradigma de gestão industrial em Portugal, onde o capital humano deixa de ser apenas um recurso e passa a ser um pilar de prosperidade partilhada.

“A partir de agora, cada colaborador é também um dos donos da Inocambra. Este é o nosso compromisso: crescer juntos, com propósito, confiança e partilha”, remata o fundador da empresa.