Navigator abre época de resultados com PSI em máximos de mais de 15 anos

A temporada de resultados dos primeiros nove meses das empresas do PSI está prestes a arrancar. A primeira da lista a abrir os livros é a Navigator já esta quarta-feira, e a última será, como habitualmente, a Ibersol, a 27 de novembro.

A papeleira liderada por António Redondo enfrenta esta época de resultados procurando recuperar terreno, após ter registado uma queda homóloga de 46% dos lucros no primeiro semestre, com os resultados a serem penalizados pela descida dos preços da pasta e do papel e pelo aumento dos custos operacionais.

Após a apresentação das contas da Navigator seguir-se-á uma semana intensa. Entre 27 e 31 de outubro concentram-se seis das 16 cotadas do índice principal da Euronext Lisboa — Galp, Nos, Jerónimo Martins, BCP, CTT e Semapa –, representando 40% das empresas do PSI que divulgarão as contas dos primeiros nove meses.​

A Galp, que apresenta contas a 27 de outubro, já deu sinais positivos ao mercado. A petrolífera divulgou recentemente o seu trading update, revelando uma margem de refinação de 9,5 dólares por barril no terceiro trimestre, mais do dobro dos 4,7 dólares registados no mesmo período de 2024.

Entre julho e setembro, a produção working interest subiu para 115 mil barris de petróleo ou equivalente por dia, um aumento de 2% em termos homólogos. No primeiro semestre, a empresa apresentou uma queda de 9% dos lucros ajustados para 565 milhões de euros, muito por conta de um primeiro trimestre menos conseguido.

No mesmo dia, também a Nos apresentará as suas contas dos nove meses, seguida pela Jerónimo Martins a 29 de outubro. A dona do Pingo Doce fechou o primeiro semestre com lucros de 269 milhões de euros, uma subida que surpreendeu num ambiente de consumo particularmente tímido. As vendas cresceram 6,7% para 17,4 mil milhões de euros, mostrando resiliência face à incerteza global.

A EDP e a EDP Renováveis apresentam ambas a 6 de novembro, depois de já terem divulgado dados operacionais que mostraram um aumento de 14% na produção de energia no terceiro trimestre.

Também a 29 de outubro o BCP revela os números da sua operação entre janeiro e setembro. O banco conseguiu registar lucros de 502,3 milhões de euros no primeiro semestre, numa subida de 3,5% que contrariou a queda das taxas de juro do Banco Central Europeu. A margem financeira consolidada cresceu 3,3%, atingindo 1,44 mil milhões de euros, com o resultado das operaEDP ções internacionais a crescer 11,8%.

A fechar a semana mais intensa de resultados estão ainda os CTT, que apresentarão as contas a 30 de outubro (antecedendo o Capital Markets Day marcado para 4 de novembro), seguidos pela Semapa a 31 de outubro.

Nos primeiros dias de novembro chegam as contas da Corticeira Amorim (3 de novembro) e do grupo EDP. A EDP e a EDP Renováveis apresentam ambas a 6 de novembro, depois de já terem divulgado dados operacionais que mostraram um aumento de 14% na produção de energia no terceiro trimestre, em termos homólogos.

A produção hídrica na Península Ibérica atingiu 9 terawatts-hora (TWh), ficando 1,9 TWh acima do esperado. No primeiro semestre, a EDP tinha registado lucros de 709 milhões de euros, 7% abaixo do período homólogo, mas o resultado líquido recorrente subiu 27% para 752 milhões.

Do lote de 16 empresas que constituem o PSI, apenas a Teixeira Duarte — que regressou ao índice a 22 de setembro — não apresenta contas trimestrais, limitando-se a divulgar os dados do primeiro semestre e as contas anuais.

Esta época da resultados chega num momento particularmente positivo para o principal índice da bolsa de Lisboa. Após viver o seu melhor primeiro semestre dos últimos 18 anos, com uma valorização de 21,8%, o PSI acumula até ao momento 9 meses seguidos de ganhos e vai a caminho do 10.º mês — somando uma valorização de 4% em outubro até sexta-feira. É preciso recuar 28 anos, até ao período entre agosto de 1996 e julho de 1997, para se assistir um período de ganhos mensais desta ordem.