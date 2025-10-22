Pedro Castro e Almeida apontado ao cargo de Chief Risk Officer do grupo Santander
A nomeação como CRO do grupo Santander do atual CEO do banco em Portugal deverá ocorrer no âmbito de um processo de mudanças na estrutura organizativa do gigante espanhol.
Pedro Castro e Almeida, CEO do banco Santander em Portugal desde 2019, é o nome favorito para suceder a Mahesh Aditya como Chief Risk Officer (CRO) do grupo Santander, segundo avança a agência Bloomberg, que cita fontes próximas do tema.
Mahesh Aditya deverá ser nomeado CEO do Santander no Reino Unido, após o banco espanhol ter revelado, no início deste mês, que Mike Regnier iria deixar a liderança do Santander UK.
O grupo espanhol indicou, na altura, que o processo de escolha de um novo líder para a operação britânica deveria ficar concluído no início de 2026.
Caso se confirme, Pedro Castro e Almeida ficará responsável pela gestão de risco das operações de todo o grupo, com funções de identificação, avaliação e mitigação dos riscos financeiros, estratégicos e operacionais. E juntar-se-á a outro português no topo da hierarquia do Santander a nível global, Manuel Preto, que no verão deixou o cargo de CFO do banco em Portugal para administrador de contabilidade do grupo.
Castro e Almeida já vem conquistando maior preponderância dentro do Santander. Em 2023 assumiu a liderança das operações na Europa, abrangendo não só Portugal, mas também Polónia e Reino Unido. No mercado britânico, foi chamado em julho para ajudar no processo de integração do TSB, adquirido ao Sabadell, aproveitando a experiência do português nas fusões do Totta com o Banif (2015) e Popular (2017).
No início de agosto, na conferência de imprensa em que apresentou os resultados semestrais do Santander Portugal, questionado sobre a acumulação de funções dentro do grupo, o gestor português respondeu que mantém o nível de “responsabilidade e dedicação” em relação ao antigo Santander Totta, mas admitiu que a parte familiar saiu afetada.
“O que ficou prejudicado foi as horas dedicadas à família”, disse, então, Pedro Castro e Almeida, que revelou que continua a morar em Portugal, apesar do trabalho extra em Inglaterra.
“É perfeitamente natural que eu ou outros quadros possam ser chamados para outros projetos. Isso tem sido uma nota positiva e um orgulho ver muitos portugueses envolvidos em projetos do grupo”, disse, aludindo à promoção Manuel Preto. “Dos cinco quadros de topo do grupo, ter um português pela primeira vez é muito saudável”, assinalou.
(Notícia atualizada pela última vez às 10h30)
