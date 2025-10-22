Presidente da Carris renuncia ao cargo

O presidente do Conselho de Administração da Carris, Pedro de Brito Bogas, renunciou esta quarta-feira ao cargo, numa reunião com o autarca de Lisboa Carlos Moedas. A decisão, tomada na sequência do relatório preliminar sobre o acidente do Elevador da Glória, é extensível a todos os restantes elementos do Conselho de Administração da empresa. Ainda assim, a equipa mantém-se em funções até à escolha de um novo líder da empresa municipal de transportes.

“O presidente da Câmara Municipal de Lisboa compreende e aceita os motivos apresentados, considerando fundamental a nomeação de uma nova administração, que será apresentada oportunamente, para um novo mandato“, avança o município num comunicado às redações, não adiantando muito mais sobre a matéria.

Carlos Moedas já tinha decidido, esta terça-feira, não reconduzir a administração da Carris num novo mandato na sequência das conclusões preliminares do relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) sobre o acidente que, a 3 de setembro, provocou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos.

Fonte próxima do autarca referiu que Carlos Moedas considera “bastante graves o conjunto de falhas técnicas detetadas ao longo de vários anos e processos que envolvem, essencialmente, as duas últimas administrações”.

O relatório preliminar do GPIAAF sobre o acidente do elevador da Glória sinaliza falhas no processo de compra do cabo e nos mecanismos internos de controlo da Carris. De acordo com documento, de 35 páginas, “o cabo instalado não estava conforme com a especificação” da Carris para utilização no ascensor da Glória, nem “estava certificado para utilização em instalações para o transporte de pessoas”.

Mais, realçou o GPIAAF, o cabo “não era indicado para ser instalado com destorcedores nas suas extremidades, como é o sistema no ascensor da Glória (e no ascensor do Lavra)”.

Ainda assim, “Carlos Moedas destaca a forma profissional e corajosa com que no momento mais duro do mandato, na sequência do trágico acidente do Elevador da Glória, o atual Conselho de Administração defendeu os interesses da empresa e, apesar de terem colocado o lugar à disposição desde a primeira hora, aceitaram manter-se em funções”, refere o município na mesma nota.

A atual administração vai, assim, manter-se em funções, garantindo a gestão, dentro dos prazos e limites legais, até à escolha de um novo presidente e Conselho de Administração da Carris. Termina este ano o mandato de Pedro Bogas como presidente do conselho de administração da empresa de transporte público Carris, tutelada pelo município desde 2017. O término de mandato coincide com um novo mandato autárquico.

A 23 de maio de 2022, o Executivo municipal aprovou a nomeação de Pedro Bogas que substituiu Tiago Faria em funções desde 2016. “Carlos Moedas reforça e assume a preocupação de querer restabelecer o mais depressa possível a total confiança e credibilidade de uma empresa fundamental para a cidade de Lisboa”, assinala a autarquia.