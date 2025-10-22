Tecnologia

Tecnológica portuguesa PrimeIT abre escritórios na Roménia e Tunísia

Liderada por Joana Leal, a empresa de consultoria tecnológica vai abrir no próximo ano escritórios na Roménia e na Tunísia. Emprega 2.360 pessoas e tem 20 escritórios na Europa.

A tecnológica portuguesa PrimeIT prepara-se para abrir dois escritórios na Roménia e na Tunísia no primeiro semestre de 2026 para reforçar a oferta de nearshore. A empresa liderada por Joana Leal já soma 20 escritórios na Europa.

“Queremos estar mais próximos dos nossos clientes e oferecer-lhes a flexibilidade de escolher onde e como querem desenvolver os seus projetos”, diz Gonçalo Mousinho, CEO Internacional da PrimeIT, destacando que o objetivo passa por “continuar a garantir um acompanhamento próximo, centrado na qualidade e na confiança do serviço”, explica.

Queremos estar mais próximos dos nossos clientes e oferecer-lhes a flexibilidade de escolher onde e como querem desenvolver os seus projetos.

Gonçalo Mousinho

CEO Internacional da PrimeIT

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a consultora sediada em Lisboa adianta que a “Roménia destaca-se como um mercado estratégico devido à sua forte oferta de nearshore, competitividade e tendências de crescimento sustentado neste setor”.

Por outro lado, explica que a aposta na “Tunísia representa um passo além da Europa, com a entrada num novo continente”, que faz sentido por ser um “país francófono e com uma posição geográfica privilegiada”, o que “permitirá à PrimeIT apoiar clientes europeus de forma ainda mais eficiente, tanto a nível linguístico como competitivo”.

Fundada há 18 anos por Ricardo Carvalho, a PrimeIT atua em três setores principais: tecnologias de informação, telecomunicações e serviços de engenharia. Emprega 2.360 pessoas e, além dos escritórios em Portugal (Lisboa e Porto), está presente em Espanha (Madrid e Barcelona), França (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Aix-en-Provence, Bordéus, Grenoble, Tours e Toulouse), Suíça (Genebra), Itália (Milão), Polónia (Katovice, Varsóvia e Wrocław) e no Reino Unido (Londres).

Apesar da crescente aposta na internacionalização, a tecnológica tem atualmente dezenas de postos de trabalho em aberto para os escritórios localizados no centro de Lisboa (Avenida 5 de Outubro) e do Porto (Avenida da Boavista 1180).

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Tecnológica portuguesa PrimeIT abre escritórios na Roménia e Tunísia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

PrimeIT quer contratar mais 200 até ao fim do ano

Isabel Patrício,

PrimeIT aposta no recrutamento, com 200 novas contratações até ao final do ano, para fazer face a internacionalização e expansão da sua oferta de serviços.