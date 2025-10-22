Tecnológica portuguesa PrimeIT abre escritórios na Roménia e Tunísia

A tecnológica portuguesa PrimeIT prepara-se para abrir dois escritórios na Roménia e na Tunísia no primeiro semestre de 2026 para reforçar a oferta de nearshore. A empresa liderada por Joana Leal já soma 20 escritórios na Europa.

“Queremos estar mais próximos dos nossos clientes e oferecer-lhes a flexibilidade de escolher onde e como querem desenvolver os seus projetos”, diz Gonçalo Mousinho, CEO Internacional da PrimeIT, destacando que o objetivo passa por “continuar a garantir um acompanhamento próximo, centrado na qualidade e na confiança do serviço”, explica.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a consultora sediada em Lisboa adianta que a “Roménia destaca-se como um mercado estratégico devido à sua forte oferta de nearshore, competitividade e tendências de crescimento sustentado neste setor”.

Por outro lado, explica que a aposta na “Tunísia representa um passo além da Europa, com a entrada num novo continente”, que faz sentido por ser um “país francófono e com uma posição geográfica privilegiada”, o que “permitirá à PrimeIT apoiar clientes europeus de forma ainda mais eficiente, tanto a nível linguístico como competitivo”.

Fundada há 18 anos por Ricardo Carvalho, a PrimeIT atua em três setores principais: tecnologias de informação, telecomunicações e serviços de engenharia. Emprega 2.360 pessoas e, além dos escritórios em Portugal (Lisboa e Porto), está presente em Espanha (Madrid e Barcelona), França (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Aix-en-Provence, Bordéus, Grenoble, Tours e Toulouse), Suíça (Genebra), Itália (Milão), Polónia (Katovice, Varsóvia e Wrocław) e no Reino Unido (Londres).

Apesar da crescente aposta na internacionalização, a tecnológica tem atualmente dezenas de postos de trabalho em aberto para os escritórios localizados no centro de Lisboa (Avenida 5 de Outubro) e do Porto (Avenida da Boavista 1180).