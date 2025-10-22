Academia Local

Universidade de Coimbra integra consórcio europeu para ajudar a integrar migrantes e refugiados

Universidade de Coimbra integra consórcio europeu que criou plataforma para facilitar a integração de migrantes e refugiados. Reúne recursos de comunicação, como dicionários ilustrados.

Projeto KITE destina-se a ajudar migrantes e refugiados para uma melhor integração no país de acolhimento22 outubro, 2025

Criada por um consórcio integrado por sete universidades europeias, a plataforma “KITE” multilingue “pretende ser um quebra-gelo cultural e linguístico ao serviço do acolhimento de migrantes e refugiados“, avança a Universidade de Coimbra (UC) que faz parte deste projeto.

Esta plataforma funciona com “um kit de ‘primeiros-socorros’ para ajudar as pessoas a entrar em contacto com a língua e a cultura do país de acolhimento”, começa por assinalar Cristina Martins, docente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC), que coordena o projeto na UC.

O consórcio responsável pela criação da plataforma é liderado pela Universidade de Salamanca (Espanha). Além da Universidade de Coimbra, são parceiros neste projeto as universidades de Bolonha (Itália), de Heidelberg (Alemanha), de Poitiers (França), de Kiev (Ucrânia) e de Varsóvia (Polónia).

Um kit de ‘primeiros-socorros’ para ajudar as pessoas a entrar em contacto com a língua e a cultura do país de acolhimento.

Cristina Martins

Coordenadora do projeto na Universidade de Coimbra (FLUC)

Com o objetivo de ajudar os migrantes e refugiados a comunicarem e adaptarem-se ao novo país, esta plataforma reúne um conjunto de recursos de comunicação de nível básico, como um dicionário ilustrado, um guia para a imersão na fonética da língua do país de acolhimento (português, espanhol, francês, italiano, alemão e polaco). A versão portuguesa conta, para já, com tradução de conteúdos em inglês e ucraniano.

Este projeto resulta de “uma aguda consciência de que quem está na linha da frente do acolhimento de refugiados e migrantes não dispõe de instrumentos auxiliares de comunicação acessíveis, multilingues, com valências múltiplas e concentrados, de modo integrado, num só espaço”, detalha Cristina Martins.

A KITE é financiada pelo projeto COMMUNIKITE, que apoia a criação de ferramentas digitais para corresponder a necessidades de comunicação de nível básico em situações de emergência humanitária.



