Vendas da Fnac Darty crescem 1% no terceiro trimestre. Em Portugal subida foi de 6,5%

  • Lusa
  • 19:08

O grupo francês alcançou quase sete mil milhões de euros em vendas nos primeiros nove meses do ano.

O grupo Fnac Darty registou um crescimento de 1% nas vendas comparáveis (LFL) a nível global no terceiro trimestre, com Portugal a destacar-se com uma subida de 6,5%.

Em comunicado, o grupo francês de retalho de eletrónica, cultura e eletrodomésticos informou que alcançou quase sete mil milhões de euros em vendas nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 1% em base comparável face a 2024. O indicador like-for-like mede a evolução das vendas nas mesmas lojas em relação ao período homólogo, excluindo aberturas, encerramentos ou aquisições, o que permite avaliar o crescimento real da atividade.

O negócio online avançou 8% e já representa 20% do total das vendas. Em Portugal, o desempenho foi impulsionado pelo “sólido desempenho das duas marcas do grupo”. A nível global, a margem bruta aumentou 50 pontos base, sustentada pelo crescimento dos serviços. As perspetivas para 2025 foram confirmadas, com uma margem operacional prevista de 2%, face a 1,8% no ano anterior.

“Apesar das incertezas macroeconómicas e da confiança dos consumidores se manter baixa, especialmente em França, registámos um trimestre muito sólido, impulsionado em particular pelas nossas atividades de serviços e pelas vendas online”, referiu o diretor executivo da Fnac Darty, Enrique Martinez, citado no comunicado.

“A dinâmica comercial confirma o início de um novo ciclo de renovação de produtos, que já tínhamos antecipado. Os primeiros passos da iniciativa Beyond Everyday são promissores, nomeadamente com o lançamento da marca Darty em Portugal e a abertura de novas lojas, que antecipam os conceitos e experiências que pretendemos oferecer aos nossos clientes nos próximos anos”, acrescentou.

