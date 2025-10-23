5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o Banco de Portugal divulga os dados de agosto do setor não financeiro, o Conselho de Finanças Públicas emite um parecer relativo ao Orçamento do Estado para 2026. Realizam-se esta quinta-feira as cerimónias fúnebres de Francisco Pinto Balsemão, e inicia-se o primeiro dos dez dias de greve previstos dos Trabalhadores das Administrações Portuárias. O Eurostat divulga ainda as estatísticas das empresas e da demografia empresarial.

Funeral de Francisco Pinto Balsemão

Realizam-se esta quinta-feira as cerimónias fúnebres de Francisco Pedro Balsemão, fundador do grupo Impresa e cofundador do PPD/PSD, militante número um do partido e primeiro-ministro entre 1981 e 1983. O antigo jornalista, político e empresário morreu de “causas naturais” na passada terça-feira, aos 88 anos.

CFP analisa Orçamento do Estado

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) vai dar esta quinta-feira o parecer ao Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), um documento que avalia a credibilidade das previsões macroeconómicas e orçamentais do Governo. O parecer do CFP é um dos principais contributos técnicos no processo de apreciação do orçamento, servindo de referência para o debate parlamentar e para a análise das metas de défice e dívida pública.

BdP mede endividamento da economia

O Banco de Portugal divulga esta quinta-feira os dados, relativos ao mês de agosto, sobre o endividamento do setor não financeiro, incluindo empresas, Estado e famílias.

Greve dos Trabalhadores das Administrações Portuárias

Realiza-se esta quinta-feira o primeiro dia de greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias (SNTAP), que abrange as administrações portuárias do continente e a Companhia Logística de Terminais Marítimos, em Sines. A paralisação vai prolongar-se por dez dias, estando prevista para 23 e 24, 27 e 28, 31 de outubro e 1, 4 e 5, 7 e 8 de novembro.

Conferência anual ECOseguros

Realiza-se esta quinta-feira a 6.ª conferência anual do ECOseguros, que contará com diversos oradores para perspetivar o futuro da indústria seguradora em Portugal no próximo ano. O novo presidente da entidade supervisora dos seguros, ASF, Gabriel Bernardino, será o primeiro orador da conferência, que terá lugar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.