6ª Conferência ECOseguros acontece hoje no CCB em Lisboa

O novo presidente da entidade supervisora dos seguros ASF, Gabriel Bernardino, é o primeiro orador da 6ª Conferência Anual ECOseguros, que se realizará hoje, às 9h00, no Centro Cultural de Belém em Lisboa, logo depois da abertura a realizar por António Costa, diretor do ECO. Já Pedro Reis, Ministro da Economia em 2024 e 2025, irá encerrar a conferência com o tema “Riscos na Incerteza Global”.

O evento denominado Seguros 2026 perspetiva o futuro da indústria seguradora em Portugal no próximo ano, enquadrando a conjuntura nacional e as tensões internacionais no mapa de riscos e será debatido por especialistas da indústria nas suas diversas operações.

No primeiro painel o tema a ser debatido é “Entre a revisão de Solvência II e o Open Insurance”. Já Carla Sá Pereira, partner da EY, irá partilhar a uma análise do setor segurador em 2026. O segundo painel vai discutir se “estão as seguradoras a ajudar a reduzir lacunas de proteção?”

Mais tarde a distribuição de seguros vai estar em foco no debate sobre o tema “como adaptar a subscrição aos novos riscos”. E, considerando o contínuo sucesso de vendas, também o ramo Saúde vai ser abordado, com o temática “o que ainda há para entregar num mercado em maturidade” a ser discutida.

A cargo da Doutor Finanças vai estar o painel de debate “Mais do que Produtos: Como Gerar Valor Real para o Cliente”.

Já “a tecnologia e a redução dos riscos” também será um dos temas em cima e Bruno Valentim, Insurance Director da NTT DATA Portugal, irá partilhar uma análise sobre “Open Insurance: Inovação colaborativa centrada no consumidor – vantagens, desafios e o futuro”.

Por outro lado, os representantes das seguradoras do ramo Vida BPI Vida e Pensões, GamaLife e Prévoir falarão de “Longevidade e proteção financeira na reforma”. Mais tarde, vai também estar em discussão “o que a IA já tem para oferecer”.

