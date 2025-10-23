Agroalimentar português assina acordo com gigante chinesa do e-commerce

A PortugalFoods assinou um acordo com a Tmall para ter “uma forte presença portuguesa” numa das maiores plataformas de comércio eletrónico da China, revelou a líder da associação do setor agroalimentar.

A diretora executiva da PortugalFoods considera “muitíssimo interessante” o protocolo de cooperação assinado durante a 2.ª Exposição Económica e Comercial China–Países de Língua Portuguesa (C-PLPEX), em Macau.

“O nosso objetivo é começarmos a trabalhar realmente na constituição de — eu não digo uma loja — uma forte presença portuguesa nesta plataforma“, explicou Deolinda Silva. “Não é fácil, mas eles estão ali prontos para nos ajudar, e nós também já vamos cada vez mais adquirindo mais conhecimento sobre o desafio que nos espera”, admitiu.

A cooperação arranca já hoje, com uma apresentação dos produtos das empresas associadas da PortugalFoods junto de empresas chinesas “das mais variadas categorias”, revelou ainda a dirigente.

A associação trouxe produtos de 12 companhias à C-PLPEX, mas conta com mais de 200 associados entre empresas, entidades do sistema científico e da fileira agroalimentar e outras atividades conexas.

A apresentação faz parte de uma estratégia da Tmall para promover os produtos agroalimentares portugueses “de uma forma agregada, para se ganhar alguma dimensão”, explicou a diretora executiva da PortugalFoods.

“O trabalho que tem de ser feito junto destes parceiros chineses é imenso, porque praticamente não existe uma presença de produtos portugueses”, lamentou Silva.

O primeiro contacto com a Tmall aconteceu durante a edição de 2024 do FHC Shanghai Global Food Trade Show, uma feira de alimentação em Xangai, a capital financeira da China.

A PortugalFoods vai voltar a participar nesta feira, entre 12 e 14 de novembro, para “percecionar melhor o potencial que existe para criar parcerias” para encontrar futuros compradores, referiu a diretora executiva.

A China “é um mercado com um potencial brutal mas que deve ser trabalhado de forma faseada e por regiões”, disse Silva, que apontou o sul da China como prioridade.

Segundo os números avançados pela PortugalFoods, as exportações agroalimentares portuguesas atingiram 10 mil milhões de euros em 2024, um crescimento de 8,5% face ao ano anterior.

Os números de 2025 ainda não estão fechados, mas a associação antecipa um crescimento, embora mais modesto do que o verificado no ano passado.