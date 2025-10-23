Airbus, Thales e Leonardo assinam memorando para criar nova empresa de satélites

As empresas europeias Airbus, Thales e Leonardo assinaram hoje um memorando de entendimento para formar uma nova empresa de satélites para competir com a ‘Starlink’, de Elon Musk.

A empresa resultante, que poderá estar operacional em 2027 se a Comissão Europeia der luz verde, tornar-se-á “um importante player espacial europeu”, disse a Thales em comunicado de imprensa.

Este projeto, apelidado de Bromo, “constitui um grande passo em frente no reforço do ecossistema espacial europeu, aumentando a sua capacidade de inovação, autonomia estratégica e competitividade, permitindo assim à Europa afirmar o seu papel central no mercado espacial global”, segundo a Thales.

Por sua vez, a Airbus refere também em comunicado que esta fusão irá reforçar a soberania da Europa no setor espacial, “que apoia infraestruturas e serviços essenciais relacionados com as telecomunicações, a navegação global, a observação da Terra, a investigação científica, a exploração e a segurança nacional”.

A gigante aeroespacial europeia Airbus contribuirá com os seus negócios de Sistemas Espaciais e Espaço Digital, a partir da sua divisão Airbus Defesa e Espaço.

A Thales contribuirá principalmente com as suas ações na sua divisão espacial, a Thales Alenia Space, bem como na Telespazio e na Thales SESO.

Por fim, a Leonardo contribuirá para a sua divisão espacial, incluindo as suas ações na Telespazio e na Thales Alenia Space.

A nova entidade pretende também tornar-se o parceiro de confiança para o desenvolvimento e implementação de programas espaciais soberanos de países europeus.