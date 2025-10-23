Alemã Dachser ‘liga’ hub tecnológico do Porto na torre da Ageas no Nó de Francos

A gigante alemã da logística Dachser instalou o novo hub de tecnologias de informação do grupo no Porto num escritório com 750 metros quadrados localizado no edifício Icon Douro, construído pela Civilria junto ao Nó de Francos e que é propriedade da seguradora Ageas.

O segundo maior centro tecnológico do grupo germânico a nível global – tem outros em Espanha, França, Alemanha, Hong Kong e EUA – arrancou há quase um ano em instalações provisórias, com uma previsão de criar, pelo menos, uma centena de postos de trabalho até ao final de 2026.

“A criação do novo Corporate IT Hub no Porto vem apoiar a implementação da estratégia global de digitalização. A partir do Icon Douro, as nossas equipas irão contribuir para o desenvolvimento de soluções digitais inovadoras que otimizam os nossos serviços logísticos e apoiam o crescimento sustentado dos nossos clientes em todo o mundo”, diz Ralf Morawietz, CIO da Dachser.

Citado em comunicado, o Managing Director European Logistics Iberia da Dachser, Celestino Silva, assinala que “este investimento não só reforça a presença de Portugal na rede global” do grupo, como “sublinha a importância da região do Porto enquanto polo tecnológico de referência na Europa”. “Estamos a contribuir para o dinamismo económico e tecnológico da região”, completa.

A instalação do Dachser Corporate IT Hub Portugal no edifício Icon Douro ficou a cargo da consultora imobiliária Cushman & Wakefield (C&W), no âmbito do mandato de comercialização de dois pisos deste edifício, que a partir do verão de 2022 concentrou as equipas da Ageas no Porto. O grupo alemão arrendou o último espaço disponível.

Desenhado pelo arquiteto Luís Pedro Silva, este megaprojeto imobiliário na Invicta é composto por dois edifícios de escritórios com mais de 22.000 metros quadrados e 168 unidades de service apartments. Localizado junto à VCI e à avenida AEP, foi distinguido como “Melhor Edifício de Escritórios” nos Prémios Nacionais do Imobiliário 2023 e nomeado ao “Edifício do Ano 2024” do ArchDaily.

Maria João Pinto, Head of Office Agency Porto na C&W, apresenta o Icon Douro como “um edifício com uma arquitetura singular e um edifício de elevada qualidade”. “A completude dos serviços prestados pela gestão do edifício (várias salas de reunião, auditório, restaurante e cafetaria exclusivos, serviços de facility prestados aos seus ocupantes, entre outros) tornam-no muito atrativo, proporcionando uma excelente experiência de trabalho”, descreve.