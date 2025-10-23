Almoço mais curto para sair mais cedo do emprego? Ouça o podcast “Ao trabalho!”

A ministra do Trabalho admite incluir a jornada contínua no Código do Trabalho, passando, assim, a estar disponível também no setor privado. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre os despedimentos na Nestlé e ainda sobre o recuo dos trabalhadores em lay-off.