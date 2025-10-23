Ana Gomes constituída arguida após queixa por difamação da Solverde
A participação criminal foi apresentada em março deste ano pelo conselho de administração da Solverde, que acusa a socialista de atentar contra o bom nome e reputação da empresa.
Ana Gomes foi notificada esta quinta-feira pelo Ministério Público, na sequência da queixa da Solverde por declarações públicas que a empresa diz atentarem contra o seu bom nome e reputação.
A confirmação foi feita pela própria à RTP, após uma revelação feita inicialmente na rádio Observador. A Solverde interpôs a ação contra a socialista depois de declarações sobre o sistema de controlo e regulação de jogos de casino. A ex-eurodeputada disse que o sistema de controlo do financiamento de branqueamento de capitais não funciona no país, tendo pedido especial atenção para o caso da Solverde.
A participação criminal foi apresentada pelo conselho de administração da Solverde em março deste ano por considerar que Ana Gomes fez declarações de “extrema gravidade e atentatórias” à reputação da empresa.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Ana Gomes constituída arguida após queixa por difamação da Solverde
{{ noCommentsLabel }}