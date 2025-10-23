Justiça

Ana Gomes constituída arguida após queixa por difamação da Solverde

  • ECO
  • 20:24

A participação criminal foi apresentada em março deste ano pelo conselho de administração da Solverde, que acusa a socialista de atentar contra o bom nome e reputação da empresa.

Ana Gomes foi notificada esta quinta-feira pelo Ministério Público, na sequência da queixa da Solverde por declarações públicas que a empresa diz atentarem contra o seu bom nome e reputação.

A confirmação foi feita pela própria à RTP, após uma revelação feita inicialmente na rádio Observador. A Solverde interpôs a ação contra a socialista depois de declarações sobre o sistema de controlo e regulação de jogos de casino. A ex-eurodeputada disse que o sistema de controlo do financiamento de branqueamento de capitais não funciona no país, tendo pedido especial atenção para o caso da Solverde.

A participação criminal foi apresentada pelo conselho de administração da Solverde em março deste ano por considerar que Ana Gomes fez declarações de “extrema gravidade e atentatórias” à reputação da empresa.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Ana Gomes constituída arguida após queixa por difamação da Solverde

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Grupo Solverde avança com queixa contra Ana Gomes

ECO,

Grupo Solverde avançou com participação criminal contra Ana Gomes, visando o apuramento de "responsabilidades e o respetivo sancionamento”.

2