Ana Gomes constituída arguida após queixa por difamação da Solverde

Ana Gomes foi notificada esta quinta-feira pelo Ministério Público, na sequência da queixa da Solverde por declarações públicas que a empresa diz atentarem contra o seu bom nome e reputação.

A confirmação foi feita pela própria à RTP, após uma revelação feita inicialmente na rádio Observador. A Solverde interpôs a ação contra a socialista depois de declarações sobre o sistema de controlo e regulação de jogos de casino. A ex-eurodeputada disse que o sistema de controlo do financiamento de branqueamento de capitais não funciona no país, tendo pedido especial atenção para o caso da Solverde.

A participação criminal foi apresentada pelo conselho de administração da Solverde em março deste ano por considerar que Ana Gomes fez declarações de “extrema gravidade e atentatórias” à reputação da empresa.