Asempleo estima que serão contratadas 127 000 pessoas na campanha da Black Friday e nas promoções de janeiro

A campanha de fim de ano, que vai da Black Friday às liquidações de janeiro, implicará a contratação de mais de 127.000 pessoas em Espanha, um aumento de 2% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com as estimativas da Associação Empresarial de Empresas de Trabalho Temporário e Agências de Emprego, Asempleo.

Segundo informou a associação na quinta-feira, em termos de volume de contratação, as estimativas da associação apontam para que, entre os meses de novembro e janeiro, sejam formalizados cerca de 993 000 contratos de disponibilização, um aumento de 2,3% em relação ao ano anterior. Este número, que reflete a rotatividade e as necessidades pontuais das empresas durante a campanha, equivale à assinatura de aproximadamente 604 000 contratos iniciais geridos através das agências de emprego e das empresas de trabalho temporário (ETT).

O comportamento do mercado de trabalho durante este final de ano e início de 2026 será marcado por uma recuperação «moderada» da procura interna, que será reforçada pelo aumento do consumo através dos canais online. Com isso, prevê-se que três em cada dez trabalhadores temporários consigam manter o seu emprego após o final da campanha, de acordo com a Asempleo.

Os setores que liderarão a contratação serão a logística e o transporte, juntamente com o comércio e as áreas de atendimento ao cliente. De forma complementar, o setor hoteleiro também apresentará um dinamismo notável. A procura centrar-se-á especialmente em perfis como empregados de mesa, rececionistas e pessoal de cozinha. No conjunto, estima-se que as atividades de comércio, hotelaria e transportes absorverão cerca de 40% do total das contratações da época.

O presidente da patronal, Andreu Cruañas, destacou que «a contratação durante este final de ano mostrará força» devido ao consumo das famílias e se traduzirá em «maiores necessidades de capital humano, onde as ETT e as agências de emprego desempenham um papel fundamental».

No entanto, Cruañas observou que o volume de contratações «revela uma dependência excessiva» do mercado de trabalho em relação aos picos sazonais. «O debate não é apenas sobre quantos são contratados, mas sobre a qualidade, estabilidade e sustentabilidade desses empregos e empresas. É fundamental agir, sobretudo se considerarmos que, apesar destas previsões otimistas, persistem mais de 150 000 vagas por preencher, em média, nestas épocas-chave», alertou.