Banco de Portugal instaura 163 processos e aplica coimas de mais de 1 milhão no terceiro trimestre

O Banco de Portugal (BdP) instaurou 163 processos de contraordenação e concluiu 254 no terceiro trimestre, tendo aplicado coimas de 1,11 milhões de euros, informou esta quinta-feira o regulador.

Entre os 163 processos instaurados, “155 respeitam a infrações de natureza comportamental, cinco respeitam a infrações de natureza prudencial e três respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita”, segundo a síntese de atividade sancionatória do BdP relativa ao período entre julho e setembro.

Já nos processos concluídos, “139 respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita, 78 respeitam a infrações de natureza comportamental, 23 respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, 13 respeitam a infrações de natureza prudencial e uma respeita a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo”.

O BdP informou ainda que, no âmbito destes processos concluídos, foram aplicadas coimas que totalizaram 1.115.750 euros, dos quais 16 mil euros suspensos.