Banca

Banco de Portugal instaura 163 processos e aplica coimas de mais de 1 milhão no terceiro trimestre

  • Lusa
  • 17:48

Entre os 163 processos instaurados, "155 respeitam a infrações de natureza comportamental, cinco respeitam a infrações de natureza prudencial".

O Banco de Portugal (BdP) instaurou 163 processos de contraordenação e concluiu 254 no terceiro trimestre, tendo aplicado coimas de 1,11 milhões de euros, informou esta quinta-feira o regulador.

Entre os 163 processos instaurados, “155 respeitam a infrações de natureza comportamental, cinco respeitam a infrações de natureza prudencial e três respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita”, segundo a síntese de atividade sancionatória do BdP relativa ao período entre julho e setembro.

Já nos processos concluídos, “139 respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita, 78 respeitam a infrações de natureza comportamental, 23 respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, 13 respeitam a infrações de natureza prudencial e uma respeita a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo”.

O BdP informou ainda que, no âmbito destes processos concluídos, foram aplicadas coimas que totalizaram 1.115.750 euros, dos quais 16 mil euros suspensos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Banco de Portugal instaura 163 processos e aplica coimas de mais de 1 milhão no terceiro trimestre

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Banco de Portugal baixa taxa de contribuição para o FdR

Alberto Teixeira,

Supervisor propôs uma taxa de contribuição adicional para o Fundo de Resolução de 0,047% a pagar pelos bancos no próximo ano, que deverá representar uma receita na ordem dos 60 milhões de euros.