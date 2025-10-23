Bankinter “tranquilo” com subida dos preços das casas em Portugal

O Bankinter está “tranquilo” com a evolução dos preços das casas em Portugal, mas também em Espanha. Os responsáveis do banco espanhol consideram que subida do custo da habitação não representa “por agora” um problema para a estabilidade financeira – embora reconheçam que trava os jovens no acesso ao mercado. E rejeitam a ideia de que haja um desequilíbrio.

“Creio que, por agora, os preços imobiliários não são nem em Portugal, Irlanda ou Espanha um problema para a estabilidade financeira”, adiantou a CEO Gloria Ortiz esta quinta-feira em conferência de imprensa para a apresentação dos resultados do Bankinter dos primeiros nove meses do ano.

“Representam é um problema para os jovens poderem adquirir a sua casa”, acrescentou de seguida, lembrando que os governos ibéricos lançaram medidas para ajudar a mitigar o problema, incluindo uma linha de garantia pública para empréstimos à habitação.

Por seu turno, o administrador financeiro do banco, Jacobo Díaz, disse estar “tranquilo” com a evolução do setor imobiliário. Isto porque, frisou, “os fundamentais da economia são sólidos e não nos fazem pensar que haja algum desequilíbrio”.

Os preços das casas superaram pela primeira vez os 2.000 euros por metro quadrado, depois de escalarem 19% no segundo trimestre deste ano, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Gloria Ortiz lembrou ainda que os bancos em Portugal e Espanha dispõem de almofadas financeiras para fazer face a eventuais problemas no setor.

Usada 25% da garantia pública

Jacobo Díaz revelou ainda aos jornalistas que o banco já utilizou 25% da sua quota de 60 milhões de euros que o Governo português lhe atribuiu ao abrigo da linha da garantia pública para os jovens.

“Ainda há margem para crescer”, frisou o administrador, adiantando que o banco poderá avançar com um pedido de extensão da sua quota caso seja necessário.

A garantia pública está a ter menos sucesso em Espanha, admitiu. “Não sei porquê”. Jacobo Díaz destacou ainda assim que o banco tem sido um dos líderes nesta linha e tem estado proativamente a promovê-la junto dos jovens.

Bankinter fecha “gap comercial” em Portugal

Gloria Ortiz destacou o “crescimento muito forte” da atividade do banco em Portugal, cuja operação é liderada por Alberto Ramos. O lucro antes de impostos cresceu apenas 2% para os 157 milhões de euros, refletindo o aumento dos gastos com o investimento na rede comercial e digitalização, segundo a gestora espanhola que lidera do Bankinter desde março de 2024.

Em todo o caso, o volume de negócio disparou. Sobretudo no lado do crédito, cuja carteira cresceu 11% para os 11 mil milhões de euros, o que permitiu ‘fechar’ aquilo que chamou de “gap comercial” em relação aos depósitos, cuja base avançou 5% para os 10 mil milhões.

Estes números colocam o negócio em Portugal (adquirido ao Barclays em 2016) com um peso de 11% dentro do grupo, que está ainda presente na Irlanda, além de Espanha.

Em termos gerais, o Bankinter alcançou lucros de 811,5 milhões até setembro, uma subida de 11% em termos homólogos, com Gloria Ortiz a manter a meta de um resultado superior a mil milhões até final do ano.