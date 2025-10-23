Sociedades

Cerejeira Namora, Marinho Falcão reforça equipa com três associados

Luís Oliveira Marques, Raquel Quaresma e Sara Campelo de Carvalho são os três novos associados da Cerejeira Namora, Marinho Falcão.

A Cerejeira Namora, Marinho Falcão reforçou a equipa com três novos associados: Luís Oliveira Marques, Raquel Quaresma e Sara Campelo de Carvalho.

Estas integrações representam um reforço importante da capacidade técnica e estratégica em várias equipas e áreas de expertise“, refere Nuno Cerejeira Namora, que acrescentou que a sociedade se mantém “atenta ao mercado” e com vontade de “continuar a crescer de forma orgânica e sustentada até ao final do ano”.

Luís Oliveira Marques integra a equipa de Laboral como associado principal, transitando da Mercadona, onde exerceu funções in-house na área de Laboral. A sua experiência abrange matérias como a organização do tempo de trabalho, procedimentos disciplinares e processos de cessação contratual.

Já a equipa de Fiscal foi reforçada com a entrada de Sara Campelo de Carvalho. A nova associada transita da PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados. A sua experiência consolida-se nas áreas de Direito Fiscal, Comercial e Societário e Contratos Comerciais.

Por fim, a equipa de Família, Menores e Sucessões foi também reforçada com a entrada de Raquel Quaresma, que transitou da PGA – Pinto Gonçalves & Associados.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Cerejeira Namora, Marinho Falcão reforça equipa com três associados

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Terra Advocacia é o novo player do mercado

Frederico Pedreira,

Fundado por Duarte de Lima Mayer, Isabel de Lima Mayer, Sebastião Salgado e Sofia Plácido de Abreu, a Terra Advocacia assume-se como um espaço de "pensamento jurídico aplicado ao território".