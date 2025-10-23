Cerejeira Namora, Marinho Falcão reforça equipa com três associados

A Cerejeira Namora, Marinho Falcão reforçou a equipa com três novos associados: Luís Oliveira Marques, Raquel Quaresma e Sara Campelo de Carvalho.

“Estas integrações representam um reforço importante da capacidade técnica e estratégica em várias equipas e áreas de expertise“, refere Nuno Cerejeira Namora, que acrescentou que a sociedade se mantém “atenta ao mercado” e com vontade de “continuar a crescer de forma orgânica e sustentada até ao final do ano”.

Luís Oliveira Marques integra a equipa de Laboral como associado principal, transitando da Mercadona, onde exerceu funções in-house na área de Laboral. A sua experiência abrange matérias como a organização do tempo de trabalho, procedimentos disciplinares e processos de cessação contratual.

Já a equipa de Fiscal foi reforçada com a entrada de Sara Campelo de Carvalho. A nova associada transita da PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados. A sua experiência consolida-se nas áreas de Direito Fiscal, Comercial e Societário e Contratos Comerciais.

Por fim, a equipa de Família, Menores e Sucessões foi também reforçada com a entrada de Raquel Quaresma, que transitou da PGA – Pinto Gonçalves & Associados.