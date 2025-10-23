Concelhia do PSD de Coimbra demite-se em bloco por perder Câmara para Ana Abrunhosa

A Concelhia do PSD de Coimbra demitiu-se em bloco face aos resultados obtidos nas eleições autárquicas de 12 de outubro que deram a vitória à antiga ministra Ana Abrunhosa (PS), anunciaram esta quinta-feira os social-democratas desta comissão política.

“O principal objetivo que nos propusemos – a conquista da Câmara Municipal de Coimbra – não foi alcançado. Em virtude desse desfecho, a Concelhia do PSD de Coimbra demitiu-se em bloco no decorrer da reunião de ontem”, explanam os social-democratas.

A antiga ministra da Coesão Territorial do Governo de António Costa saiu vitoriosa nas eleições autárquicas, pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) com 50.443 votos. Destronou José Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos, da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS/Nós, Cidadãos/PPM/MPT/Volt). O líder da Concelhia João Francisco Campos integrou a lista encabeçada por José Manuel Silva para a Câmara Municipal.

O principal objetivo que nos propusemos — a conquista da Câmara Municipal de Coimbra — não foi alcançado. Comissão Política Concelhia do PSD de Coimbra

O PSD local reuniu-se na quarta-feira para proceder à análise dos resultados das eleições autárquicas. “Esta Concelhia — tal como a anterior — foi eleita sob o lema «Coimbra 2025», um projeto que culminava e se esgotava com as eleições locais de 2025″, assinala comissão política social-democrata.

A atual Concelhia manter-se-á em funções, em regime demissionário, até às eleições agendadas para 28 de fevereiro, “assegurando o funcionamento regular da estrutura”. Os social-democratas clarificam que o Conselho Nacional do PSD marcou, esta semana, eleições para os novos órgãos locais do PSD para o dia 28 de fevereiro por causa da entrada em vigor dos novos estatutos do partido.