Energia solar atinge um novo recorde de redução de emissões em Espanha

A energia solar evitou na Espanha, no ano passado, 17,7 milhões de toneladas de CO2, um novo recorde de redução de emissões equivalente a retirar de circulação aproximadamente 8,5 milhões de automóveis durante um ano inteiro, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira pela União Espanhola Fotovoltaica (UNEF).

A energia fotovoltaica não só aumentou a sua produção nos últimos dez anos, multiplicando-se por cinco até atingir 44 520 GWh anuais, como passou a ocupar uma posição central no sistema elétrico espanhol, sendo já a segunda fonte de geração e a renovável com maior capacidade instalada.

«A energia fotovoltaica alcançou um marco histórico: não só é uma tecnologia que gera energia de forma limpa com um recurso próprio e ilimitado como é o sol, como também é já a forma mais económica de a gerar. Quanto mais energia fotovoltaica existe no mix energético, mais barata é a energia», comentou José Donoso, diretor-geral da UNEF.

Além do seu papel na redução das emissões, a energia solar apresenta vantagens ambientais que reforçam o seu caráter sustentável. O seu funcionamento não gera gases de efeito estufa e requer uma quantidade mínima de água, o que a torna uma aliada fundamental em um país como a Espanha, onde a seca é um problema estrutural crescente. Ao contrário de outras tecnologias, um painel solar compensa a pegada de carbono gerada durante a sua fabricação em apenas alguns meses e oferece uma vida útil de mais de duas décadas de produção limpa e sem impacto climático direto.

Quanto ao uso do solo, a ocupação atual de terrenos por instalações fotovoltaicas é muito reduzida. Para atingir os objetivos do Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (PNIEC), o número não ultrapassaria 0,4% do solo agrícola e pecuário. Este baixo impacto territorial, juntamente com a possibilidade de compatibilizar a geração de energia com atividades agrícolas através de soluções agrovoltaicas, reforça a viabilidade de uma implantação ordenada e respeitosa.

Há anos que a UNEF promove o Selo de Excelência em Sustentabilidade, uma certificação pioneira na Europa que reconhece os projetos fotovoltaicos que integram critérios ambientais, sociais e de governança de forma exemplar. Em 2025, a UNEF lançará também o Selo de Excelência em Armazenamento, que alarga este guia também aos projetos emergentes de armazenamento em baterias, essenciais para alargar a utilização das energias renováveis às 24 horas do dia.

«A energia solar está a demonstrar a sua capacidade de oferecer uma resposta estrutural ao desafio climático», comenta o diretor-geral da UNEF. «A Espanha conta com a tecnologia, os recursos naturais e o compromisso do setor para liderar uma transição energética que seja não só rápida, mas também justa e sustentável. Cada megawatt solar instalado é uma oportunidade para proteger o clima, impulsionar a economia e reforçar a nossa soberania energética», conclui Donoso.