Euribor desce a três meses e mantém-se inalterada a seis e a 12 meses

A taxa Euribor desceu esta quinta-feira a três meses e manteve-se inalterada a seis e a 12 meses em relação a quarta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,065%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,099%) e a 12 meses (2,156%).

A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, manteve-se inalterada face a quarta-feira, ao ser fixada em 2,099% , menos 0,011 pontos do que na terça-feira.

No prazo de 12 meses , a taxa Euribor também se manteve inalterada face à véspera, em 2,156% , menos 0,001 pontos do que na sessão de terça-feira.

Já a Euribor a três meses recuou para 2,065%, menos 0,001 pontos do que na quarta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a agosto indicam que a Euribor a seis meses representava 38,13% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,95% e 25,45%, respetivamente.

Em setembro, as médias mensais da Euribor subiram de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses, designadamente 0,058 pontos, para 2,172%. A três meses subiu 0,006 pontos, para 2,027%, e a seis meses avançou 0,018 pontos, para 2,102%.

Em 11 de setembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela segunda reunião de política monetária consecutiva, como antecipado pelos mercados e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária da instituição liderada por Christine Lagarde realiza-se em 29 e 30 de outubro em Florença, Itália.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.