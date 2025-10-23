Fábricas da Bosch em Portugal “estranguladas” com falta de chips que holandeses tiraram aos chineses

A Bosch está em contacto “próximo” com a Nexperia, a fabricante de chips chinesa da qual o Governo holandês assumiu controlo, para travar as restrições de produção, revelou ao ECO fonte oficial da empresa. “Esperamos uma resolução rápida entre as partes envolvidas, que contribua para aliviar a atual situação de estrangulamento”, acrescentou a mesma fonte.

Existe uma disputa com a fabricante de chips Nexperia, que é uma subsidiária da chinesa Wingtech. O Governo holandês, no passado dia 30 de setembro, assumiu o controlo da empresa, alegando preocupações com a propriedade intelectual. Em resposta, o Governo chinês proibiu as exportações dos produtos acabados da empresa. Embora não sejam sofisticados, os chips da Nexperia são amplamente utilizados nos automóveis, por isso esta proibição está a gerar preocupações com possíveis interrupções na produção de automóveis da Volkswagen e BMW que estão entre os fabricantes que usam chips da empresa.

A Bosch é outra das clientes da empresa, usando os seus chips para peças automóveis. Questionada pelo ECO se estava a ser pressionada em termos de produção e se há risco de paragem das fábricas, fonte oficial disse que “as equipas de especialistas estão em contacto próximo com a Nexperia”, um dos seus “fornecedores de componentes eletrónicos, assim como com outros fornecedores, subfornecedores e clientes afetados, para prevenir eventuais restrições de produção ou mantê-las o mais reduzidas possível”.

Tal como outros clientes da Nexperia, também enfrentamos desafios significativos devido à situação atual. Por isso, esperamos uma resolução rápida entre as partes envolvidas, que contribua para aliviar a atual situação de estrangulamento. Fonte oficial da Bosch

“Tal como outros clientes da Nexperia, também enfrentamos desafios significativos devido à situação atual. Por isso, esperamos uma resolução rápida entre as partes envolvidas, que contribua para aliviar a atual situação de estrangulamento“, acrescentou a mesma fonte, recordando que, “em geral, as mudanças na política de comércio externo têm frequentemente um impacto no negócio da Bosch como empresa global, que está ligada a vários fornecedores e parceiros de negócio em todo o mundo”. “Por isso, monitorizamos continuamente a evolução do mercado e adaptamo-nos atempadamente às mudanças nas circunstâncias”, acrescentou.

A Bosch fornece componentes e chips para a indústria automóvel, incluindo a Autoeuropa.

O ECO questionou questionou a Autoeuropa tinha prevista alguma paragem na produção devido a dificuldades no fornecimentos de chips, mas fonte oficial da fábrica de Palmela garante que para já não está prevista qualquer paragem, embora esteja a acompanhar o evoluir da situação nos Países Baixos.

Um porta-voz da Volkswagen disse à CNBC que, “dadas as circunstâncias em evolução, efeitos de curto prazo na produção não podem ser descartados”. Ainda que a Nexperia não seja fornecedora direta da empresa, algumas peças da fabricante chinesa são utilizadas em componentes de veículos fornecidos pelos parceiros diretos da Volkswagen.

“Estamos em contacto próximo com todos os stakeholders relevantes, considerando a situação atual, para identificar riscos potenciais em estágio inicial e poder tomar decisões sobre eventuais medidas necessárias”, disse o mesmo porta-voz, ressaltando que a produção da empresa, por enquanto, não foi afetada. Mas, em bolsa, os investidores há estão a penalizar a empresa. Os títulos fecharam a cair 2,17% em Frankfurt, na quarta-feira.

A Volkswagen, na Alemanha, anunciou uma interrupção na sexta-feira da produção de dois modelos — Golf e Tiguan –, mas negou qualquer ligação à pressão sobre as cadeias de abastecimento exercida pela fabricante de chips Nexperia, avançou a Reuters. Um porta-voz da empresa alemã disse à agência noticiosa que as pausas na produção dos modelos, estavam “planeadas há muito” e tinham como justificação lidar com questões de stock, coincidindo com as festas de outono. A notícia foi avançada em primeira mão pelo jornal alemão Bild, citando fontes da rede de fornecedores, e que ligavam a paragem na fábrica de Wolfsburg, na próxima quarta-feira, à falta de chips e que a produção de outras fábricas também será afetada gradualmente.

O Governo alemão está preocupado com as possíveis dificuldades na cadeia de fornecimento de chips para o setor automóvel alemão e esta quarta-feira revelou estar em negociações com todos os envolvidos para encontrar uma solução. “Estamos em contacto próximo com todas as partes envolvidas: com a indústria, com os nossos parceiros europeus, com a Comissão Europeia e também com o Governo chinês”, disse um porta-voz do governo alemão na habitual conferência de imprensa do Executivo. “Estamos preocupados com a possibilidade de surgirem potenciais dificuldades na cadeia de abastecimento. Afinal, os chips são indispensáveis ​​nos produtos modernos, pelo que isto pode ter grandes repercussões. Estamos a manter conversas intensivas sobre esta questão e a procurar soluções”, acrescentou.

A Associação Alemã da Indústria Automóvel também já alertou que a disputa entre China e os Países Baixos envolvendo a Nexperia poderá resultar em “restrições significativas na produção em um futuro próximo”, caso a interrupção no fornecimento de chips não seja resolvida rapidamente.