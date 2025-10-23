Fundação Jiménez Díaz inaugura a sua Unidade de Dor, Terapias Regenerativas e Medicina Desportiva

O Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz criou uma Unidade de Dor, Terapias Regenerativas e Medicina Desportiva, na qual oferece aos pacientes uma assistência «especializada, integral, de vanguarda, multidisciplinar e personalizada», desde o diagnóstico até ao tratamento e acompanhamento de todos os tipos de dor e doenças musculoesqueléticas e desportivas, crónicas, complexas ou circunstanciais.

«Nesta unidade, trabalhamos com uma metodologia multidisciplinar que estuda cada caso e oferece uma resposta específica adaptada a cada necessidade», explicou a Dra. Almudena Fernández-Bravo, chefe associada do Serviço de Reabilitação e Medicina Física da Fundação Jiménez Díaz e coordenadora da unidade. Para isso, «contamos com instalações específicas, a mais recente tecnologia e uma equipa altamente especializada com vasta experiência no tratamento da dor que irá melhorar o bem-estar dos pacientes», acrescenta.

Por sua vez, o Dr. Luis Enrique Muñoz, chefe do Serviço de Anestesiologia e Reanimação do hospital madrileno, destaca como características da mesma «a sua orientação para os resultados, aconselhando a melhor pauta terapêutica para cada caso, de forma realista e rigorosa; a inovação, uma vez que utiliza a mais recente tecnologia aplicada aos tratamentos da dor e fisioterapia para melhorar a saúde, qualidade de vida, bem-estar e/ou desempenho desportivo dos pacientes; e a segurança e qualidade enquadradas num modelo de assistência baseado em evidências científicas e acompanhamento em benefício dos pacientes».

Trata-se, salienta a Dra. Fernández-Bravo, de «colocar sempre a dor no centro da nossa atividade e atender às necessidades específicas de cada caso para co-projetar com o paciente um plano personalizado de tratamento e hábitos saudáveis multidisciplinares e transversais».

Para isso, a Unidade de Dor, Terapias Regenerativas e Medicina Desportiva da Fundação Jiménez Díaz conta com uma equipa médica especializada e experiente, formada, além dos doutores Fernández-Bravo e Muñoz, pela doutora Ana Cuarental, pelo doutor Daniel López, pela doutora Bárbara Nasarre, pela doutora Luisa Ruiz Nieto e pela doutora Astrid Texeira.

Segundo o Dr. Muñoz, dada a necessidade de uma abordagem multidisciplinar e integral da dor, e para melhorar o prognóstico e a agilidade no tratamento dos pacientes, os profissionais da unidade colaborarão estreitamente com outras especialidades e áreas do hospital, como Cirurgia Ortopédica e Traumatologia, com os doutores Emilio Calvo e Luis Álvarez, chefe e chefe associado, respetivamente, deste serviço, e Cardiologia, com o doutor Miguel Orejas, chefe associado deste serviço, entre outros.

Além disso, o seu portfólio de serviços inclui equipamentos, técnicas e tratamentos de última geração no tratamento da dor, como farmacologia, radiofrequência, neuroestimulação, epidurolise e epiduroscopia, técnicas intradiscais, ondas de choque e radiofrequência superindutiva, entre outras, aponta a coordenadora deste novo dispositivo de assistência.

O arsenal terapêutico disponível inclui também terapias regenerativas, um tipo de terapias biológicas também conhecidas como ortobiológicas. «Trata-se de substâncias naturais, como células ou componentes sanguíneos, utilizadas para o tratamento de lesões ortopédicas e que estão a representar um grande avanço no tratamento de inúmeras patologias do aparelho locomotor», salienta a Dra. Fernández-Bravo.

Da mesma forma, incorporou uma unidade de biomecânica especialmente direcionada a lesões desportivas para analisar individualmente o movimento através de sistemas de captura de movimento, plataformas de força e sensores inerciais.

Desta forma, a Unidade de Dor, Terapias Regenerativas e Medicina Desportiva da Fundação Jiménez Díaz pode tratar todos os tipos de lesões desportivas, dores e doenças musculoesqueléticas. O seu âmbito é muito vasto, abrangendo, entre outras patologias, enxaquecas e vários tipos de neuralgias, cefaleias, síndromes miofasciais, artrose, tendinopatias, síndrome facetária ou miofascial lombar, dor sacroilíaca e dor oncológica em geral.

DADOS

De acordo com dados da Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), na Europa, 20% da população sofre de dor, que deixou de ser um sintoma para se tornar uma doença complexa. Ou seja, cerca de 80 milhões de pessoas sofrem de dor crónica, de moderada a grave, só no nosso continente — até 9% dos adultos, diariamente —, chegando a limitar ou incapacitar um em cada três deles para viver de forma independente e autónoma.

Um cenário que também tem consequências sociais, profissionais e económicas — a dor crónica causa mais de 500 milhões de dias de baixa laboral na Europa, com o custo correspondente que isso representa — e que coexiste com o aumento da atividade desportiva entre a população em geral, somado à dos desportistas de alto nível e daqueles que praticam desporto adaptado, com a consequente necessidade de cuidados de saúde que isso implica.