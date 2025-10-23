Função Pública

Greves no Estado convocadas para hoje abrangem saúde e educação

  • Lusa
  • 8:18

Trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde e pessoal não docente têm paralisações previstas para esta quinta-feira, que deverão ter impacto em vários serviços, como escolas e hospitais.

O Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços e Entidades com Fins Públicos tem uma greve convocada para esta quinta-feira que abrange os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, assim como o Sindicato dos Trabalhadores do Estado, que inclui pessoal não docente.

As paralisações deverão ter impacto em vários serviços.

A greve que abrange os trabalhadores da saúde visa reivindicar medidas urgentes para valorizar as carreiras, como a reposição de pontos para progressão remuneratória.

Está também no caderno reivindicativo a contratação de pessoal efetivo, para acabar com “o uso abusivo de turnos suplementares e jornadas de 16 horas consecutivas”.

O sindicato reclama também um subsídio de risco para técnicos auxiliares de saúde e enfermagem e exige o fim do banco de horas e do banco de horas grupal por adesão tácita, que afirma desregular a vida dos trabalhadores e beneficiar apenas os empregadores.

A greve abrange todos os trabalhadores da saúde, incluindo hospitais, centros de saúde, institutos públicos e entidades privadas com contratos com o SNS.

A greve decretada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Estado (STMO), entre as 00:00 e as 24:00, tem por objetivo exigir uma atualização salarial intercalar que tenha por base a taxa de inflação até ao terceiro trimestre de 2025, entre outras medidas.

Os trabalhadores pretendem a criação de um cartão de refeição, com um valor diário de 12 euros, isento de imposto e insistem numa carreira específica de técnico auxiliar de educação.

