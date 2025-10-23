LALIGA consegue um aumento de 15% na adjudicação dos direitos da Copa del Rey à RTVE

A LALIGA concluiu com sucesso a primeira adjudicação do novo ciclo de direitos audiovisuais da Copa del Rey na Espanha, correspondente às temporadas 2025-2026 e 2026-2027, alcançando um aumento inicial de 15% no valor em relação ao período anterior.

O Órgão de Controlo da Gestão dos Direitos Audiovisuais da LALIGA adjudicou à RTVE o Lote 1, Opção A, que inclui os direitos de transmissão e exploração audiovisual em canais pagos ou abertos de até 116 jogos da competição, exceto a fase preliminar e a final, ao vivo e em exclusivo.

Os restantes lotes (fase preliminar, resumos e HORECA) foram comercializados em regime de não exclusividade. Há alguns meses, a RFEF estimava uma possível revalorização da Copa del Rey de até 5 milhões, valor que poderá mesmo ser superado após esta primeira fase de adjudicação.

De acordo com o Real Decreto 5/2015, e a pedido da RFEF, a LALIGA assumiu a tarefa de comercializar os direitos audiovisuais da Copa del Rey, com exceção da final, procedimento cujo prazo para apresentação de propostas terminou esta quarta-feira. O órgão de controlo da LALIGA avaliou as propostas e adjudicou o lote principal à RTVE.

De acordo com o comunicado da LALIGA, «o trabalho conjunto entre a Real Federação Espanhola de Futebol e a LALIGA demonstra que a colaboração e a visão partilhada são o caminho a seguir para tornar o nosso desporto cada vez maior, mais competitivo e mais atraente, dentro e fora das nossas fronteiras».

A Copa del Rey, a competição mais antiga do futebol espanhol, mantém assim o seu apelo nacional e internacional, com um modelo de comercialização que se consolida e que a LALIGA prevê continuar a fortalecer nos próximos meses.