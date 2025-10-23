Listas de espera cirúrgicas melhoram na Comunidade de Madrid: mais cirurgias e menos dias de atraso

As listas de espera cirúrgicas na Comunidade de Madrid apresentaram uma melhoria significativa durante setembro de 2025, com um aumento de 113% na atividade cirúrgica. Isso permitiu reduzir o atraso médio estrutural em mais de seis dias, o que representa uma diminuição de 10% em relação ao mês anterior.

Embora o número total de pessoas na lista de espera tenha aumentado ligeiramente, a gestão mostrou uma maior eficiência e uma recuperação no ritmo das cirurgias após o período de férias.

O relatório destaca que, em agosto, havia 98 479 pacientes à espera de cirurgia, enquanto em setembro o número subiu para 101 459, um aumento de 3%. No entanto, foram realizadas 39 554 saídas do sistema, mais do dobro do que em agosto, o que demonstra a capacidade do sistema para absorver a procura acumulada.

A redução da demora média estrutural foi uma das conquistas mais notáveis. Esta passou de 65,4 dias em agosto para 58,9 dias em setembro, o que significa que os pacientes esperaram, em média, uma semana a menos. Este avanço ocorreu num contexto de maior carga assistencial, o que indica uma otimização na programação cirúrgica.

MELHORIAS NA GESTÃO

A distribuição por períodos de espera também melhorou. Em setembro, 43,1% dos pacientes estavam dentro do primeiro mês de espera, contra 26,9% em agosto. Isso significa que quase um em cada dois pacientes na lista de espera aguardou menos de 30 dias para ser operado.

O número de pacientes temporariamente não programáveis (TNP) também diminuiu. Este grupo passou de 10.092 em agosto para 7.367 em setembro, o que representa uma queda de 27%. A redução dos TNP permite ao sistema concentrar recursos naqueles que estão prontos para ser operados, contribuindo para a diminuição dos atrasos médios.

Além disso, o equilíbrio entre novas admissões e saídas do sistema melhorou. O índice de entradas/saídas baixou de 1,24 para 1,07, o que indica que o número de pacientes atendidos se aproximou do número de novos casos adicionados à lista. Isso sugere uma tendência positiva na gestão das listas de espera.

Os hospitais públicos de Madrid têm sido fundamentais neste esforço para reduzir as listas de espera. Entre os que se destacaram em setembro pelo seu desempenho estão o Hospital Universitário Geral de Villalba, com uma espera média de 13,47 dias, e o Hospital Universitário Rey Juan Carlos, com 15,25 dias.

HOSPITAIS DE DESTAQUE

O Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz, de alta complexidade, também apresentou bons resultados, com uma média de 20,18 dias. Outros hospitais, como o Universitário Infanta Elena, conseguiram tempos de espera inferiores a 22 dias. Esses centros compartilham um modelo de gestão e colaboração público-privada.

Em contrapartida, alguns hospitais de alta complexidade, como o Hospital Universitário Ramón y Cajal, ultrapassaram os 60 dias de espera. No entanto, nenhum dos hospitais da Comunidade de Madrid registou tempos de espera superiores a 100 dias, situando-se abaixo da média nacional de 126 dias.

Madrid posiciona-se assim como a comunidade autónoma com menor tempo de espera para operações. Apesar de enfrentar a maior pressão assistencial do país, a Comunidade de Madrid conseguiu manter a taxa mais baixa, com 10,41 pacientes por cada 1.000 habitantes em lista de espera.

UM BALANÇO POSITIVO

No total, em Espanha, há 846.583 pacientes à espera de cirurgia, o que representa uma taxa de 17,80 pacientes por cada 1.000 habitantes. Comparativamente, comunidades como a Catalunha e a Andaluzia apresentam taxas de 25,10 e 23,11, respetivamente.

O balanço de setembro reflete uma melhoria generalizada nos indicadores das listas de espera cirúrgicas na Comunidade de Madrid. A combinação de um aumento na atividade cirúrgica e uma gestão mais eficiente permitiu avançar para um sistema mais ágil e acessível para os pacientes.