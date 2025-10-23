Justiça

Ministério Público faz buscas na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil

  • Lusa e Advocatus
  • 11:47
1

O MP está a realizar buscas nas instalações da ANEPC, num inquérito sobre procedimentos de contratação pública para fornecimento de equipamentos de proteção individual para combate a incêndios.

O Ministério Público está a realizar esta quinta-feira buscas nas instalações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), num inquérito sobre “procedimentos de contratação pública para fornecimento de equipamentos de proteção individual para combate a incêndios florestais”. Em causa está a prática de crimes de corrupção ativa e passiva e de participação económica em negócio, por existirem indícios de favorecimento ilegal de concorrente em procedimentos realizados no período compreendido entre 2015 e 2023, em prejuízo do Estado Português.

As buscas da Operação Obsequium, lideradas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), cumprem “seis mandados de busca domiciliária e quatro mandados de busca a instalações empresariais e de entidade pública, nomeadamente nas instalações da ANEPC”, anunciou o Ministério Público em comunicado.

As buscas decorrem também em empresas e sociedades comerciais do setor têxtil e de equipamentos de proteção individual, em residências de dirigentes e técnicos de contas das entidades envolvidas e em gabinetes de contabilidade e fornecedores especializados.

Nesta operação, participam 48 militares da GNR e cinco magistrados do Ministério Público do DCIAP. O inquérito encontra-se sujeito a segredo de justiça e é dirigido pelo Ministério Público, com a coadjuvação da Direção de Investigação Criminal da GNR.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Ministério Público faz buscas na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Governo vai vender 16 imóveis para habitação. Veja a lista

Salomé Pinto,

Presidência do Conselho de Ministros ou Ministério da Saúde estão entre os edifícios que vão ficar em hasta pública. Entidades públicas podem permanecer nos prédios a título gratuito até fim de 2027.

1