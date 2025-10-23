Morais Leitão assessora financiamento no Sporting no valor de 225 milhões de euros
A equipa da Morais Leitão envolvida na operação foi liderada pela sócia Maria Soares do Lago e contou ainda com o sócio Filipe Lowndes Marques e a associada principal Anna Zemskaia.
A Morais Leitão assessorou os investidores internacionais num financiamento obrigacionista no montante de 225 milhões de euros emitido pela Sporting Entertainment, sociedade integralmente detida pela Sporting SAD. A equipa envolvida nesta operação foi liderada pela sócia Maria Soares do Lago e contou ainda com o sócio Filipe Lowndes Marques e a associada principal Anna Zemskaia.
“A concretização desta operação enquadra-se nos objetivos estratégicos de tornar o Sporting um entertainment e lifestyle hub de referência global, permitindo, adicionalmente, estender o prazo médio da dívida e reduzir o custo médio de financiamento”, refere o escritório em comunicado.
A emissão, que teve uma procura 8,5 vezes superior à oferta, destina-se a financiar/refinanciar o investimento associado ao projeto de transformação do Estádio José Alvalade, financiar a atividade corrente da Sporting Entertainment, e reembolsar dívida existente da Sporting SAD.

