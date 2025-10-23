Morreu Álvaro Laborinho Lúcio, ex-ministro da Justiça. Tinha 83 anos

Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça e juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, morreu esta madrugada aos 83 anos. A informação foi avançada pela CNN Portugal e já confirmada à Lusa pelo presidente da Câmara da Nazaré, Manuel Sequeira.

Magistrado de carreira, entre 1980 a 1996 exerceu de forma consecutiva as funções de diretor do Centro de Estudos Judiciários, deputado e secretário de Estado da Administração Judiciária e ministro da Justiça no Governo liderado por Cavaco Silva.

Condecorado pelo Presidente da República com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo e agraciado pelo Rei de Espanha com a Grã-Cruz da Ordem de D. Raimundo de Peñaforte, pela ação como ministro da Justiça no âmbito da União Europeia, foi ainda Ministro da República para os Açores durante a Presidência de Jorge Sampaio.

Laborinho Lúcio escreveu livros como A Justiça e os Justos (1999), Palácio da Justiça (2007), Educação, Arte e Cidadania (2008), O Julgamento – Uma Narrativa Crítica da Justiça (2012), Levante-se o Véu (2011) e os romances O Chamador (2014), O Homem Que Escrevia Azulejos (2016) e O Beca da Liberdade (2019).

Entre 2013 e 2017 foi também presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho, instituição de ensino superior que em fevereiro de 2019 lhe atribui o título de Doutor Honoris Causa em Ciências da Educação.