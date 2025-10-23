O Melhor Croissant da Rua apresenta nova identidade desenvolvida pela Alfred

O objetivo passa por manter a "proximidade afetiva" da marca, mas "com uma imagem mais atual, democrática e plural". A cor canela "é o fio condutor que pauta o look and feel" das caixas e lojas.

O Melhor Croissant da Rua apresenta um novo reposicionamento e nova identidade trabalhados pela agência criativa Alfred, que foi responsável por “assegurar a essência que tornou a marca reconhecida, mas também por simbolizar o seu crescimento e a democratização de uma tradição que nasceu num bairro e hoje é partilhada em muitas cidades”.

O objetivo passa assim por manter a “proximidade afetiva” da marca, mas “com uma imagem mais atual, democrática e plural”. Neste processo a marca deixou cair o “minha” da sua denomincação, sendo que esta “supressão” gramatical do pronome possessivo “não é um acaso e surge precisamente da convicção que a experiência e sabores de quem prova os seus croissants deixaram de pertencer apenas a uma rua: é agora da rua de todos, presente em cada vez mais locais e preparada para chegar a novos países”, explica-se em nota de imprensa.

A marca conta atualmente com 19 lojas (serão 21 até ao final do ano) em Portugal e oito em Espanha — país onde a operação representa já 30% da faturação total e que “assinala o sucesso da estratégia de internacionalização” que contou com um investimento global de cerca de dois milhões de euros –, querendo agora expandir-se para mais cidades europeias, bem como para o Médio Oriente, Ásia e EUA.

“Este é um novo capítulo, mas com a mesma alma. Mantemos a nossa receita original, a experiência em loja e o espírito de vizinhança que nos viu nascer. Só que agora a nossa rua é a de todos, de quem nos descobre em Lisboa, em Madrid ou outras cidades europeias que estamos a preparar o lançamento, bem como em mercados com forte potencial de produto como Médio Oriente, Ásia e EUA pois recebemos, em média cerca de 40 pedidos de franchising por mês“, diz André Cidade, fundador e diretor-geral da marca, citado em comunicado.

“Aquilo que começou na minha rua, em Sesimbra, faz parte da rotina de milhares de pessoas e esta nova fase é o reflexo desse caminho: a rua é para todos e o melhor croissant serve e serve-se a todos”, acrescenta.











A cor canela “é o fio condutor que pauta o look and feel das icónicas caixas e das lojas”, cuja conversão arrancou na unidade que deu início ao grupo, em Sesimbra, e se estenderá até março de 2026 a todas as unidades do grupo.

A escolha da cor canela “deve-se à identidade da marca: trata-se de uma cor orgânica e artesanal, ligada ao mundo do craft, dos ingredientes naturais e das origens simples. Sugere autenticidade e verdade – exatamente o que a marca quer preservar no meio da sua expansão – funcionando como uma ponte entre a herança e a nova fase d’O Melhor Croissant da Rua”, refere-se em nota de imprensa.

“Trouxe-se também mais vida à marca com um novo símbolo e ilustrações originais, que representam as múltiplas formas e experiências de consumo d’O Melhor Croissant da Rua, desde o pequeno-almoço partilhado às pausas improvisadas, dos encontros de amigos aos momentos de delivery no conforto do lar”, acrescenta-se.

O rebranding será ainda acompanhado pelo lançamento de uma edição limitada com sabor a canela e pela campanha nacional “Começou na minha rua. Hoje é tradição na sua”, presente em mupis (através da JCDecaux), redes sociais, influenciadores digitais e ativações de rua.

A aposta d’O Melhor Croissant da Rua não se limitou à expansão física e a uma nova identidade, tendo a marca reforçado a sua equipa de inovação e desenvolvimento, responsável por testar novos recheios e lançar produtos complementares e exclusivos da marca, “que enriquecem a experiência em loja”. Atualmente, a marca emprega cerca de 250 colaboradores, com 70% de lojas próprias e 30% em regime de franquia.