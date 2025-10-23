Mercados

Petróleo dispara 5% com sanções dos EUA à Rússia

  • ECO
  • 15:25

Primeiras sanções dos EUA contra a Rússia desde o regresso de Trump à Casa Branca impõem restrições às compras de petróleo à Rosneft e Lukoil por parte da China e Índia.

Os preços do petróleo estão a disparar quase 5% na sessão desta quinta-feira, depois de os EUA terem anunciado sanções contra as petrolíferas russas Rosneft e Lukoil por causa da guerra da Rússia na Ucrânia.

Os futuros de Brent, que servem de referência para as importações nacionais, avançam 4,8% para 65,58 dólares por barril. Em Nova Iorque, o crude WTI valoriza 5% para 61,43 dólares.

A Reuters avança que as grandes companhias petrolíferas chinesas suspenderam as compras de petróleo russo à Rosneft e Lukoil, o que deu um impulso adicional aos preços do barril, que chegou a subir quase 6%.

Entretanto, a cotação do ‘ouro negro’ aliviou ligeiramente depois de o ministro do petróleo do Kuwait ter adiantado que a OPEP está pronta para responder em caso de escassez no mercado.

Estas foram as primeiras sanções dos EUA contra a Rússia desde que Donald Trump regressou à Casa Branca no início do ano. E significam que as principais refinarias na China e Índia, dois dos principais compradores de petróleo à Rússia, terão de procurar alternativas para evitar que sejam excluídas do sistema financeiro do Ocidente, explicou o analista do Saxo Bank, Ole Hansen, citado pela agência Reuters.

Os EUA procuram um entendimento entre Rússia e Ucrânia para colocar um ponto final na guerra que dura há mais de três anos.

Esta quinta-feira, os Estados-membros da União Europeia aprovaram o 19.º pacote de sanções contra o regime de Putin e que inclui o fim das importações de gás russo.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Petróleo dispara 5% com sanções dos EUA à Rússia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Novo pacote de sanções à Rússia visa bancos e criptomoedas

Lusa, ECO,

O 19.º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia inclui um bloqueio total das importações de GNL russo a partir de 1 de janeiro de 2027 e novas restrições financeiras. Conheça os detalhes.