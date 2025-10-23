Pingo Doce assinala cinco anos do programa ‘Bairro Feliz’ com campanha que mostra “como pequenas ações podem gerar grandes mudanças”

A campanha conta com três filmes que ilustram causas que foram concretizadas com o apoio do Bairro Feliz. Maria João Coelho, diretora de marketing do Pingo Doce, explica a ideia e estratégia.

O Pingo Doce celebra os cinco anos de existência do Programa Bairro Feliz com uma campanha que assinala o impacto da iniciativa e a forma como pequenos gestos podem transformar vidas e bairros inteiros.

A campanha dá vida a três histórias reais, que foram apoiadas pelo Bairro Feliz. “São causas locais que, embora não tenham mudado o mundo, mudaram o mundo de alguém. São exemplos concretos entre as 1900 causas já realizadas, desde 2019, que mostram como pequenos gestos podem ter um impacto significativo na vida das comunidades“, diz Maria João Coelho, diretora de marketing do Pingo Doce, citada em comunicado.

O objetivo passa assim por “dar visibilidade ao impacto real do programa, mostrando como pequenas ações podem gerar grandes mudanças e assinalar os cinco anos de existência do Bairro Feliz”.

Desta forma, “celebra-se o percurso de impacto positivo e transformação na vida de milhares de pessoas [através do programa], reforçando o posicionamento do Pingo Doce como uma marca próxima das comunidades, evidenciando o seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida nos bairros portugueses“, acrescenta.

Esta campanha diferencia-se de outras lançadas pelo Pingo Doce devido ao seu “foco humano e social“. “Enquanto outras campanhas estão, naturalmente, orientadas para o negócio, esta campanha é sobre pessoas e sobre comunidade. É sobre o que um vizinho pode fazer pelo bem-estar coletivo e sobre mostrar como pequenas ações, apoiadas pelo Pingo Doce, têm gerado transformações significativas nos bairros de norte a sul do país. É uma campanha que reforça o compromisso da marca com a proximidade e com a construção de comunidades mais fortes“, explica a diretora de marketing.

Os filmes, com criatividade da BBDO, foram produzidos pela Garage e realizados por Enrique Escamilla.

A campanha marca assim presença em televisão, digital e redes sociais, com três filmes que ilustram causas que foram concretizadas com o apoio do Bairro Feliz, nomeadamente a aquisição de equipamentos de estética e cabeleireiro necessários para a edificação de um salão de bem-estar no Centro Social de Oiã, o apoio ao Centro Social Paroquial do Amial para substituir os estores das três salas da creche que se encontram degradados e a substituição dos colchões das camaratas dos Bombeiros Voluntários de Monção.

“Este é mais um passo que reforça o posicionamento do Pingo Doce como o supermercado de proximidade, presente no dia a dia dos bairros há 45 anos. Esta proximidade à comunidade ganhou uma nova dimensão com o lançamento do Bairro Feliz, um programa anual que apoia projetos locais que respondem a necessidades reais identificadas por associações e vizinhos, junto de mais de 460 lojas Pingo Doce em todo o país”, diz Maria João Coelho.

Através desta iniciativa são os próprios membros da comunidade que propõem e escolhem as causas que querem ver concretizadas e que vão fazer a diferença no seu bairro. Atualmente encontra-se a decorrer a fase de votação da quinta edição do programa em 467 lojas Pingo Doce, sendo que cada loja terá dois projetos locais em votação até 15 de novembro. O vencedor recebe um apoio de até 1.000 euros para a concretização do projeto.

Para ajudar a escolher os projetos que consideram mais importantes para o seu bairro, os clientes recebem uma moeda Bairro Feliz por cada 10 euros em compras (máximo de três moedas por compra), que deverão colocar no mealheiro correspondente à sua causa preferida.

O Bairro Feliz é uma iniciativa com um “papel estratégico” para o Pingo Doce, uma vez que “materializa o seu compromisso de proximidade com as comunidades locais“. O programa “revela o lado mais humano da marca, que é real, tangível e transformador. O Pingo Doce é o supermercado do bairro, que faz parte do quotidiano das famílias, e que também contribui ativamente para melhorar a vida nas suas comunidades”, refere ainda a diretora de marketing.