Privatização da TAP leva grupo Air France-KLM aos Açores

Uma delegação da Air France – KLM esteve nos Açores para avaliar a importância da TAP para a conectividade aérea do arquipélago no contexto da privatização da companhia portuguesa. O grupo franco neerlandês reuniu com o Governo regional e entidades locais.

“No contexto do processo de privatização da TAP, uma delegação do grupo Air France–KLM visitou os Açores esta semana com o objetivo de compreender melhor as necessidades da região em matéria de conectividade aérea”, afirmou ao ECO fonte da Air France-KLM.

“Durante esta visita, a delegação reuniu com vários interlocutores e teve oportunidade de perceber a importância dessa conectividade para a mobilidade dos açorianos e para o desenvolvimento da região”, acrescentou.

A delegação da companhia franco-neerlandesa incluiu Frédéric Kahane, vice-presidente Sénior de projetos de M&A e responsável pelo processo de candidatura à privatização da TAP, e Laurent Perrier, diretor-geral para a Península Ibérica.

Além do Governo Regional, a delegação esteve reunida com outras entidades, como a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD), que assinalou o encontro com uma publicação nas redes sociais onde afirma que “o encontro centrou-se na potencial visão estratégica do Grupo Air France–KLM para o futuro da TAP, no âmbito do processo de privatização, com especial atenção ao papel das Regiões Autónomas”.

Segundo a CCIP, os representantes destacaram a importância dos Açores na rede de conectividade aérea nacional e internacional, “reconhecendo o seu potencial de crescimento económico e turístico”.

A TAP tem uma importância significativa para a conectividade do arquipélago, com várias ligações diárias a partir do continente. Opera também voos entre os Açores e os EUA e tem um acordo de code-share com a SATA.

A Air France-KLM tem reunido, ao longo dos últimos meses, com várias partes interessadas em Portugal no âmbito do processo de privatização, para dar conta do seu projeto e ouvir preocupações. Numa conversa com jornalistas no final de setembro, o CEO da empresa, Benjamin Smith, deixou a garantia de que a marca, as rotas estratégicas e os postos da TAP seria preservados.

Além do grupo franco neerlandês, também já manifestaram interesse na venda de uma participação minoritária da transportadora portuguesa os grupos Lufthansa e IAG, dona da British Airways, Iberia ou Aer Lingus.

A reprivatização de 49,9% do capital da TAP, dos quais 5% para os trabalhadores, foi aprovado pelo Governo em julho. As companhias aéreas têm até 22 de novembro para para enviar à Parpública a sua manifestação de interesse na operação.