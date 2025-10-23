Guerra na Europa

Putin classifica sanções como “ato hostil” mas está disponível para diálogo

  • Lusa
  • 18:32

Putin afirmou que as sanções contra a Rosneft e Lukoil são graves e terão repercussões nas relações bilaterais com Washington, mas acrescentou não prever um "impacto significativo" na Rússia.

O Presidente russo classificou esta quinta-feira as sanções adotadas pelos Estados Unidos contra as duas maiores petrolíferas do país como um “ato hostil”, mas manifestou disponibilidade para prosseguir o diálogo sobre o conflito na Ucrânia.

Em declarações à imprensa russa no Kremlin, Vladimir Putin afirmou que as sanções anunciadas na quarta-feira contra a Rosneft e Lukoil são graves e terão repercussões nas relações bilaterais com Washington, mas acrescentou não prever um “impacto significativo” na economia do país.

“São graves e podem ter algumas consequências, mas não terão um impacto significativo na nossa saúde económica”, sustentou.

