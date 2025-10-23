Resultados do Bankinter Portugal crescem 2% até setembro para 157 milhões de euros

O resultado antes de impostos do Bankinter Portugal ascendeu a 157 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Representa um aumento de 2% em termos homólogos, “mesmo após o impacto de maiores custos associados ao investimento em novos projetos e à nova distribuição dos custos de forma equilibrada ao longo de todos os trimestres do ano”.

É no mercado espanhol que o Bankinter concentra a maior parte da atividade, sendo no país vizinho que gera 87% do volume de negócio com clientes e 84% da margem bruta do grupo. Portugal é a segunda geografia em volume de negócio e resultado, à frente da Irlanda.

De acordo com a informação divulgada esta quinta-feira, o Bankinter Portugal fechou o terceiro trimestre com uma carteira de crédito de 11.000 milhões de euros, o que equivale a um crescimento de 11%. Os recursos de clientes, tanto do segmento grossista como do retalho, ascendem a 10.000 milhões de euros, mais 5% do que há um ano.

Já no que respeita aos recursos geridos fora de balanço, incluindo os ativos sob custódia, a instituição financeira com sede em Madrid assinala que “o crescimento é bastante superior, de 23%, totalizando 11.000 milhões de euros, o que evidencia um forte dinamismo comercial e uma clara orientação para produtos de maior valor acrescentado”.

Em termos globais, até 30 de setembro, o grupo Bankinter alcançou lucros de 811,5 milhões de euros, 11% acima do valor registado há um ano. Já o resultado antes de impostos subiu 5,6%, para 1.143 milhões de euros, de acordo com os dados publicados esta manhã.

Em comunicado, a instituição financeira espanhola assinalou que manteve o “foco comercial evidenciado ao longo do ano, centrado no reforço da relação com os clientes atuais, na captação de novo negócio e, consequentemente, num crescimento rentável da quota de mercado do banco em todos os países e segmentos onde opera”.

“Esta estratégia reflete-se na boa evolução que as receitas do grupo continuam a demonstrar, alcançando valores históricos, sustentados pela eficiência e pela qualidade do balanço”, acrescenta na mesma nota enviada às redações.