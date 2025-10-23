Revisão da lei da nacionalidade na especialidade adiada para sexta-feira por proposta PSD

O líder parlamentar do PSD requereu o adiamento para sexta-feira das votações na especialidade da proposta de revisão da lei da nacionalidade, invocando a necessidade de mais tempo para se alcançar um maior consenso.

Hugo Soares fez este pedido de adiamento na abertura da reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, esta quinta-feira, que depois não mereceu qualquer objeção por parte do vice-presidente da bancada socialista Pedro Delgado Alves.

Mas o mesmo não aconteceu com o Chega. A deputada Cristina Rodrigues avisou que, se o PSD pretende entender-se com o PS na revisão da lei da nacionalidade, não vale a pena estar a adiar nada, porque o seu partido votará contra todas as propostas provenientes dos socialistas em matéria de revisão da lei da nacionalidade.

Hugo Soares respondeu a Cristina Rodrigues telegraficamente e com um tom de humor: “Se fosse para aprovar essas propostas [do PS], não era preciso adiar”.

A presidente da bancada comunista, Paula Santos, assinalou que o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, estará em audição na sexta-feira, pelas 10:00, no âmbito do Orçamento. Face a essa circunstância, a reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais que deverá votar na especialidade as propostas de revisão da lei da nacionalidade ficou para as 09:00 de sexta-feira.

A reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais começou com um atraso de 30 minutos, altura em que apareceu Pedro Delgado Alves a comunicar que o PS tinha novas propostas de alteração à lei da nacionalidade. O vice-presidente da bancada do PSD António Rodrigues também chegou por essa hora, o que indicia que houve negociações entre socialistas e sociais-democratas ainda durante a tarde de hoje.

A proposta do Governo de revisão da lei da nacionalidade baixou a especialidade em julho passado, sem votação na generalidade. Na especialidade, contando com o dia de hoje, as votações já foram adiadas por três vezes.